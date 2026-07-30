Vročinski valovi povzročajo vse več podnebne tesnobe

Vročinski valovi ne prinašajo le visokih temperatur, ampak pri številnih ljudeh sprožajo tudi močno psihično stisko. Psihologi opozarjajo, da je tako imenovana podnebna tesnoba vse pogostejša, predvsem med mladimi in ženskami, pri nekaterih pa lahko preraste v resne težave z duševnim zdravjem.

Podnebna tesnoba je danes priznana oblika psihološke stiske, poroča BBC, novejše raziskave pa kažejo, da so med najbolj ranljivimi skupinami predvsem mladi in ženske.

Psihologinji Caroline Hickman z Univerze v Bathu in Emma Lawrance z Univerze v Oxfordu opozarjata, da se vse pogosteje pojavlja tako imenovana anticipatorna tesnoba: strah pred naslednjim vročinskim valom ali drugo vremensko katastrofo.

Ko ljudje enkrat doživijo ekstremni vremenski dogodek, kot je poplava ali vročinski val, začnejo pričakovati, da se bo ponovil. "Ker se vročinski valovi vedno znova ponavljajo, ljudje dobijo občutek, da svet ni več varen in da mu ne morejo zaupati," pojasnjuje Hickman.

Po njenih besedah so med zadnjim vročinskim valom nekateri pacienti govorili celo o samomoru, prekinitvi nosečnosti ali selitvi v hladnejše kraje.

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Podnebne spremembe vplivajo na večje življenjske odločitve

Tisti, ki občutijo podnebno tesnobo, pravijo, da obstajata dva načina odziva nanjo. Eden je popolna brezizhodnost, drugi pa iskanje konkretnih rešitev.

Podobno razmišlja tudi ekolog Francis Windram, ki se je zaradi vse pogostejših vročinskih valov preselil iz okolice Londona na severozahod Anglije, kjer so poletja nekoliko hladnejša. Kljub temu si je preventivno kupil prenosno klimatsko napravo, najbolj pa ga skrbijo starejši družinski člani, ki prebivajo na jugu države.

"Hiše niso bile zgrajene za temperature nad 35 stopinj Celzija, številni starejši pa si klimatske naprave sploh ne morejo privoščiti," opozarja.

Podnebna tesnoba je nekaj, kar vse pogosteje občutijo tudi nosečnice in mlade mamice, ki jim vročinski valovi povzročajo vse več skrbi. Predvsem to, kako bodo vse bolj izrazite podnebne spremembe vplivale na življenje njihovih otrok.

Poleg tega veliko novopečenih mamic poletne dneve večinoma preživlja doma, v zavetju pred vročino, kar še povečuje občutek osamljenosti.

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Kako se spopasti s podnebno tesnobo?

Strokovnjaki poudarjajo, da podnebne tesnobe ni dobro potiskati na stran, ampak se je z njo treba aktivno spoprijeti.

Priporočajo pogovor z drugimi ljudmi, saj številni zmotno menijo, da jih podnebne spremembe skrbijo precej bolj kot okolico. Pomembno je tudi poiskati skupnost ljudi s podobnimi vrednotami in občutke nemoči usmeriti v konkretna dejanja – od sajenja dreves in lokalnih okoljskih projektov do podpore pobudam za zmanjšanje izpustov.

Predvsem pa je pomembna skrb za telo. Visoke temperature namreč ne vplivajo le na fizično, temveč tudi na duševno zdravje, zato so priporočljivi redna hidracija, hlajenje prostorov, hladne prhe in obkladki.

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