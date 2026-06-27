Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Sobota,
27. 6. 2026,
14.30

Osveženo pred

34 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
slovenska odbojkarska reprezentanca odbojka odbojkarska liga narodov

Sobota, 27. 6. 2026, 14.30

34 minut

Liga narodov, 27. junij

Slovenci zvečer proti velesili, ki ji v Stožicah ne gre po željah

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
slovenska odbojkarska reprezentanca, Stožice, Slovenija : Kanada | Slovence ob 20.30 čaka obračun z Brazilijo. | Foto Aleš Fevžer

Slovence ob 20.30 čaka obračun z Brazilijo.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenski odbojkarji bodo po dnevu tekmovalnega odmora ob 20.30 odigrali tretjo od štirih tekem domačega turnirja lige narodov v Stožicah. Nasproti jim bodo stali Brazilci. Slovenci so po šestih tekmah pri petih zmagah in 11 točkah, Brazilci z eno zmago manj zasedajo sedmo mesto, trenutno zadnje, ki vodi na zaključni turnir. Popoldan se bosta v Stožicah pomerili reprezentanci, ki so ju gostitelji na prvih dveh tekmah premagali, Bolgarija in Kanada. Za konec turnirja v Ljubljani Slovence v nedeljo ob 20.30 čaka še tekma z Italijani.

Ukrajina : Brazilija, liga narodov
Sportal Slovenci se pripravljajo na dvojček tekem, Italiji obračun "težkokategornikov" v Stožicah

Slovenska odbojkarska reprezentanca je turnir v Ljubljani odprla z zmago s 3:1 nad Kanado, v četrtek pa nato po preobratu s 3:2 strla še odpor Bolgarov. Petek je bil za varovance Fabia Solija tekmovanja prost, zvečer pa jih čaka Brazilija. Ta je v Ljubljano prišla neporažena, nato pa izgubila z Ukrajino in Italijo (1:3) in zdrsnila na sedmo mesto. 

Južnoameričani zasedajo četrto mesto svetovne lestvice, Slovenci so šesti. V ligi narodov so se do zdaj srečali šestkrat, edina slovenska zmaga v tem tekmovanju sega dve leti nazaj.

Na vrhu lige narodov so Japonci, ki so še vedno neporaženi, ob 17. uri se bodo merili z Američani, ki ob petih zmagah in enem porazu zasedajo tretje mesto tekmovanja.

Japonci so edina neporažena reprezentanca. | Foto: VolleyballWorld Japonci so edina neporažena reprezentanca. Foto: VolleyballWorld

Ob isti uri bodo Poljaki pred domačimi gledalci iskali četrto zaporedno zmago proti Nemcem.

Zvečer se bodo Francozi doma za pomembno zmago udarili s Srbi, Turki pa bodo igrali z Argentinci.

Po Stožicah Slovenci v Beograd

Tretji turnir rednega dela bodo Slovenci med 15. in 19. julijem igrali v Beogradu, zaključni turnir osmerice pa bo med 29. julijem in 2. avgustom v Ningboju na Kitajskem. Slovenska izbrana vrsta je v dozdajšnjih izvedbah tekmovanja v zaključni del prišla štirikrat, trikrat je osvojila četrto mesto.

Liga narodov, 27. junij:

Lestvica lige narodov

Spored tekem Slovenije v Stožicah

Sreda, 24. junij
Slovenija : Kanada 3:1 (23, -23, 20, 23)

Četrtek, 25. junij
Slovenija : Bolgarija 3:2 (-19, 21, -17, 24, 6)

Sobota, 27. junij
20.30 Slovenija – Brazilija

Nedelja, 28. junij
20.30 Slovenija – Italija

Preberite še:

Nejc Najdič
Sportal Mladi slovenski reprezentant se seli v tujino
Slovenija Bolgarija Odbojka
Sportal Izjemen preobrat Slovenije proti svetovnim podprvakom, selektor izpostavil Bračka
Mitja Gasparini, Dejan Vinčić
Sportal V Stožicah bo čustveno: Več kot zaslužita si to
slovenska odbojkarska reprezentanca odbojka odbojkarska liga narodov
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.