Slovenci zvečer proti velesili, ki ji v Stožicah ne gre po željah

Slovenski odbojkarji bodo po dnevu tekmovalnega odmora ob 20.30 odigrali tretjo od štirih tekem domačega turnirja lige narodov v Stožicah. Nasproti jim bodo stali Brazilci. Slovenci so po šestih tekmah pri petih zmagah in 11 točkah, Brazilci z eno zmago manj zasedajo sedmo mesto, trenutno zadnje, ki vodi na zaključni turnir. Popoldan se bosta v Stožicah pomerili reprezentanci, ki so ju gostitelji na prvih dveh tekmah premagali, Bolgarija in Kanada. Za konec turnirja v Ljubljani Slovence v nedeljo ob 20.30 čaka še tekma z Italijani.

Slovenska odbojkarska reprezentanca je turnir v Ljubljani odprla z zmago s 3:1 nad Kanado, v četrtek pa nato po preobratu s 3:2 strla še odpor Bolgarov. Petek je bil za varovance Fabia Solija tekmovanja prost, zvečer pa jih čaka Brazilija. Ta je v Ljubljano prišla neporažena, nato pa izgubila z Ukrajino in Italijo (1:3) in zdrsnila na sedmo mesto.

Južnoameričani zasedajo četrto mesto svetovne lestvice, Slovenci so šesti. V ligi narodov so se do zdaj srečali šestkrat, edina slovenska zmaga v tem tekmovanju sega dve leti nazaj.

Na vrhu lige narodov so Japonci, ki so še vedno neporaženi, ob 17. uri se bodo merili z Američani, ki ob petih zmagah in enem porazu zasedajo tretje mesto tekmovanja.

Japonci so edina neporažena reprezentanca. Foto: VolleyballWorld

Ob isti uri bodo Poljaki pred domačimi gledalci iskali četrto zaporedno zmago proti Nemcem.

Zvečer se bodo Francozi doma za pomembno zmago udarili s Srbi, Turki pa bodo igrali z Argentinci.

Po Stožicah Slovenci v Beograd

Tretji turnir rednega dela bodo Slovenci med 15. in 19. julijem igrali v Beogradu, zaključni turnir osmerice pa bo med 29. julijem in 2. avgustom v Ningboju na Kitajskem. Slovenska izbrana vrsta je v dozdajšnjih izvedbah tekmovanja v zaključni del prišla štirikrat, trikrat je osvojila četrto mesto.

Liga narodov, 27. junij: Lestvica lige narodov

Spored tekem Slovenije v Stožicah Sreda, 24. junij

Slovenija : Kanada 3:1 (23, -23, 20, 23) Četrtek, 25. junij

Slovenija : Bolgarija 3:2 (-19, 21, -17, 24, 6) Sobota, 27. junij

20.30 Slovenija – Brazilija Nedelja, 28. junij

20.30 Slovenija – Italija

Preberite še: