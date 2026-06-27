Sobota, 27. 6. 2026, 14.30
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Liga narodov, 27. junij
Slovenci zvečer proti velesili, ki ji v Stožicah ne gre po željah
Slovenski odbojkarji bodo po dnevu tekmovalnega odmora ob 20.30 odigrali tretjo od štirih tekem domačega turnirja lige narodov v Stožicah. Nasproti jim bodo stali Brazilci. Slovenci so po šestih tekmah pri petih zmagah in 11 točkah, Brazilci z eno zmago manj zasedajo sedmo mesto, trenutno zadnje, ki vodi na zaključni turnir. Popoldan se bosta v Stožicah pomerili reprezentanci, ki so ju gostitelji na prvih dveh tekmah premagali, Bolgarija in Kanada. Za konec turnirja v Ljubljani Slovence v nedeljo ob 20.30 čaka še tekma z Italijani.
Slovenska odbojkarska reprezentanca je turnir v Ljubljani odprla z zmago s 3:1 nad Kanado, v četrtek pa nato po preobratu s 3:2 strla še odpor Bolgarov. Petek je bil za varovance Fabia Solija tekmovanja prost, zvečer pa jih čaka Brazilija. Ta je v Ljubljano prišla neporažena, nato pa izgubila z Ukrajino in Italijo (1:3) in zdrsnila na sedmo mesto.
Južnoameričani zasedajo četrto mesto svetovne lestvice, Slovenci so šesti. V ligi narodov so se do zdaj srečali šestkrat, edina slovenska zmaga v tem tekmovanju sega dve leti nazaj.
Na vrhu lige narodov so Japonci, ki so še vedno neporaženi, ob 17. uri se bodo merili z Američani, ki ob petih zmagah in enem porazu zasedajo tretje mesto tekmovanja.
Japonci so edina neporažena reprezentanca.
Ob isti uri bodo Poljaki pred domačimi gledalci iskali četrto zaporedno zmago proti Nemcem.
Zvečer se bodo Francozi doma za pomembno zmago udarili s Srbi, Turki pa bodo igrali z Argentinci.
Po Stožicah Slovenci v Beograd
Tretji turnir rednega dela bodo Slovenci med 15. in 19. julijem igrali v Beogradu, zaključni turnir osmerice pa bo med 29. julijem in 2. avgustom v Ningboju na Kitajskem. Slovenska izbrana vrsta je v dozdajšnjih izvedbah tekmovanja v zaključni del prišla štirikrat, trikrat je osvojila četrto mesto.
Liga narodov, 27. junij:
Lestvica lige narodov
Spored tekem Slovenije v Stožicah
Sreda, 24. junij
Slovenija : Kanada 3:1 (23, -23, 20, 23)
Četrtek, 25. junij
Slovenija : Bolgarija 3:2 (-19, 21, -17, 24, 6)
Sobota, 27. junij
20.30 Slovenija – Brazilija
Nedelja, 28. junij
20.30 Slovenija – Italija
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