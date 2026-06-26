Slovenci se pripravljajo na dvojček tekem, zvečer obračun "težkokategornikov"

Slovenska odbojkarska reprezentanca ima po dveh dneh domačega turnirja lige narodov danes tekmovanja prost dan, v soboto in nedeljo ob 20.30 pa jo čaka dvojček tekem proti Braziliji in Italiji. Slednji se bosta zvečer ob 20. uri v Stožicah pomerili med seboj, že ob 16.30 si bosta v Ljubljani nasproti stali Ukrajina in Kanada. Ukrajinci so v Stožicah premagali tako Italijane kot Brazilce.

Popoldanski spored v Gliwicah bosta odprla gostiteljica zaključnega turnirja Kitajska in Argentina, na prvi tekmi dneva v Orleansu pa bodo neporaženi Japonci šesto zmago iskali proti Irancem. Zvečer se bodo merili Nemci in Belgijci ter Srbi in Kubanci.

Slovenski odbojkarji so po šestih tekmah pri petih zmagah in enem porazu, kar jih uvršča tik pod vrh lestvice tekmovanja. V Stožicah so najprej s 3:1 premagali Kanado, nato pa po preobratu s 3:2 še Bolgarijo.

Danes imajo tekme prost dan, v soboto ob 20.30 jim bodo nasproti stali Brazilci, v nedeljo ob isti uri še Italijani.

Slovenci imajo danes tekmovanja prost dan, v soboto se bodo pomerili z Brazilci, v nedeljo z Italijani. Foto: Aleš Fevžer

Po Stožicah Slovenci v Beograd

Tretji turnir rednega dela bodo Slovenci med 15. in 19. julijem igrali v Beogradu, zaključni turnir osmerice pa bo med 29. julijem in 2. avgustom v Ningboju na Kitajskem. Slovenska izbrana vrsta je v dozdajšnjih izvedbah tekmovanja v zaključni del prišla štirikrat, trikrat je osvojila četrto mesto.

Liga narodov, 26. junij: Lestvica lige narodov

Spored tekem Slovenije v Stožicah Sreda, 24. junij

Slovenija : Kanada 3:1 (23, -23, 20, 23) Četrtek, 25. junij

Slovenija : Bolgarija 3:2 (-19, 21, -17, 24, 6) Sobota, 27. junij

20.30 Slovenija – Brazilija Nedelja, 28. junij

20.30 Slovenija – Italija

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