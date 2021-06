Slovencem drama v Italiji

Slovenci so zadnji sklop trojčkov začeli z novo zmago. Padli so Američani.

Slovenski odbojkarji so v izjemno razburljivem prvem obračunu zadnjega cikla Lige narodov premagali izbrano vrsto ZDA, ki se je že spogledovala z zmago, a so se izbranci Alberta Giulianija dvignili v pravem trenutku in preskočili oviro v odločilnem nizu (3:2). To je deseta slovenska zmaga. V polfinale so se že uvrstili Brazilci.

Pred 16 reprezentancami Lige narodov v Riminiju je zadnji ciklus predtekmovanja, v katerem bodo odigrale še po tri srečanja.

Pred začetkom 13. sklopa je bila v najboljšem položaju Brazilija, ki si je že danes zagotovila polfinalno vstopnico. Na dobri poti so tudi Slovenci, ki so po tekmi številnih preobratov s 3:2 premagali ZDA in vknjižili deseto zmago, tako da zasedajo tretje mesto.

"Izjemna zmaga! Vsa čast fantom. Mislim, da take tekme vsi čakamo celo življenje. Res smo lepo pokazali, da znamo igrati tudi proti taki velesili, kot je ZDA, ki bo igrala na olimpijskih igrah in dosega ogromne uspehe. Mi smo se jim zoperstavili in pokazali karakter. Mislim, da to največ šteje. Ta zmaga nam bo ogromno pomagala za uvrstitev med najboljše štiri. Res sem zelo ponosen na soigralce," je bil vidno vesel Jan Kozamernik.

"Vedeli smo, da bo težka tekma. ZDA so mogoče celo prvič na tem turnirju igrale z najboljšimi igralci, kar tudi priča o zahtevnosti te tekme. Prikazali smo res dober pristop in ta zmaga po petih nizih je zelo pomembna za našo uvrstitev v polfinale," pa je po drami povedal selektor Alberto Giuliani.

V torek Japonska, v sredo Bolgarija. V soboto polfinale?

Slovenci se bodo po Američanih v torek ob 16. uri pomerili z Japonsko, v sredo pa sledi zadnja tekma predtekmovanja, ob 18. uri jim bodo nasproti stali Bolgari. Japonci so danes s 3:0 odpravili Bolgare.

Po sredinem zadnjem, 15. krogu, sledita dva dneva premora. Polfinale bo 26. junija, finale dan pozneje.