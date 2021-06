Prevečkrat so se opekli, da bi kalkulirali

Slovenska odbojkarska reprezentanca bo s ponedeljkovo tekmo proti ZDA ob 18. uri začela zadnji sklop trojčkov tekem v Ligi narodov. Po tem bodo tekmovanje na zaključnem turnirju nadaljevale le štiri najboljše ekipe. Slovenci, ki so do zdaj navdušili, so odločeni, da ostanejo med prvo četverico. Ob tem poudarjajo, da preračunavanja, ki jih je v preteklosti že kdaj kaznovalo, ne bo, osredotočeni so zgolj nase.

Za vsako od 16 reprezentanc Lige narodov v Riminiju so več kot trije tedni v mehurčku in 12 tekem, pred njimi pa še zadnji ciklus predtekmovanja, v katerem bodo odigrale še po tri srečanja.

Slovenska zasedba na tekmovanju nastopa prvič in že takoj je med svetovno smetano navdušila. Četa italijanskega stratega Alberta Giulianija je že skoraj vso Ligo narodov na mestih (prva četverica), ki prinašajo napredovanje na zaključni turnir. Ta bo 26. in 27. junija prav tako v Riminiju.

Slovenci so z devetimi zmagami tretji, pred njimi so le Brazilci in Poljaki, a četrti Rusi in peti Francozi imajo isto število točk, prav tako imajo realne možnosti za napredovanje tudi šesti Srbi, ki za našo izbrano vrsto zaostajajo štiri točke. Slovenska zasedba je trenutno odvisna le od sebe, če brez izgubljene točke zmaga na naslednjih treh tekmah, bo vstopnica za polfinale zagotovo njena. V nasprotnem primeru bo morala upati tudi na ugoden razplet obračunov drugih nasprotnikov.

"S tem, kaj se dogaja v drugih ekipah in tudi z raznoraznimi računicami in taktiziranji se ne ukvarjamo in se tudi ne bomo ukvarjali. Igrati moramo našo igro in zmagovati," pravi Alen Pajenk. Foto: FIVB

"Naša igra je postala konstanta"

Srednji bloker Alen Pajenk ob tem pravi, da se z drugimi ne obremenjujejo, osredotočeni so le na svoje predstave: "S tem, kaj se dogaja v drugih ekipah, in tudi z raznoraznimi računicami in taktiziranji se ne ukvarjamo in se tudi ne bomo ukvarjali. Igrati moramo svojo igro in zmagovati. S tem pristopom gremo na vsako tekmo posebej. Naš cilj je jasen, želimo si uvrstitve na zaključni turnir in potem naprej." Zadovoljen je, da je nihanj v slovenski igri v primerjavi s preteklimi večjimi tekmovanji precej manj.

"Našli smo igro, ki jo želimo igrati skozi vse tekmovanje in tudi v prihodnje. Vemo, da smo v preteklosti zelo veliko nihali, a zdaj smo starejši, izkušenejši. Kot ekipa že nekaj časa igramo skupaj, dobro se poznamo, zdaj pa smo dosegli še cilj, ki smo si ga zastavili. Naša igra je postala konstantna, nihanj je zares malo. Po 12 odigranih tekmah se vidi, da ohranjamo vrhunsko raven, da še lahko zmagujemo."

Američani najmočnejši tekmec, preteklost jih je naučila veliko

Slovence v ponedeljek najprej čakajo Američani, ki so s šestimi zmagami osmi, v torek jim bodo nasproti stali Japonci, v sredo pa še predzadnji Bolgari. Kapetan Tine Urnaut opozarja, da preračunavanj ne bo, saj jih je to v preteklosti že udarilo po glavi.

Tudi kapetan Tine Urnaut opozarja, da kalkuliranje ne pride v poštev. Foto: FIVB

"Smo v položaju, ki smo si ga želeli pred turnirjem in med njim. Nikomur nismo ničesar dolžni in tudi nikoli nismo bili. Razen samim sebi. Imamo veliko željo in velik motiv, da vse tekme, ki še prihajajo, odigramo na enako visoki ravni, kot smo dozdajšnje, na najvišji mogoči. Razmišljamo le o Američanih, proti njim bomo igrali na vso moč, odigrali bomo vsako točko posebej in igrali najboljšo mogočo odbojko. Američani so v tem sklopu najmočnejši tekmeci, o tem priča tudi svetovna lestvica. Kalkulacij je okrog nas že zelo veliko, a še enkrat poudarjam, da o naslednjih tekmah zares ne razmišljamo. Prevečkrat smo se namreč že opekli in zato je edina pomembna stvar v tem trenutku tekma z Američani. Naporno je, a vemo, zakaj smo tu in kakšni so naši cilji. Temu je vse podrejeno, zelo smo motivirani, zato nas nič ne sme spraviti s tira," pred ponedeljkovim začetkom odločilnega sklopa razmišljal Urnaut.

S soigralci bo na igrišče v sejmišču v Riminiju stopil v ponedeljek ob 18. uri. Dan zatem ob 16. uri sledi srečanje z Japonsko, v sredo ob 18. uri pa še z Bolgarijo.

Če bo četa Alberta Giulianija v sredo zvečer med najboljšo četverico, jo v soboto čaka polfinale. Foto: FIVB

Zaključni turnir konec tedna

V Ligi narodov bosta po sredinem zadnjem, 15. krogu dva dneva premora. Polfinale bo 26. junija, finale pa dan pozneje.