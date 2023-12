Mariborčani za uvod na domačem terenu suvereni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: OK Merkur Maribor

Mariborčani so domači turnir začeli z zmago.

Mariborčani so domači turnir začeli z zmago. Foto: OK Merkur Maribor

Na sporedu so drugi turnirji srednjeevropske lige. Odbojkarji OK Merkur Maribor so domači turnir v dvorani Tabor začeli z zanesljivo zmago s 3:0 (16, 13, 15) nad avstrijskim Amstettnom. Štajerska zasedba je po treh tekmah pri treh zmagah. Stoodstotni Kamničani bodo prvo tekmo drugega turnirja v Osijeku igrali v sredo z Zadrugo Aich/Dob, ki je po dveh tekmah pri dveh točkah. Slovenski moštvi bosta nato na delu še v četrtek, Kamničani se bodo pomerili z gostiteljem, Mariborčani z madžarsko zasedbo, ki je bila na prvih treh tekmah vselej uspešna.