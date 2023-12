Začenja se na Obali in v Hočah, zaključilo se bo z derbijem na Štajerskem

Za uvod v 11. krog bodo odbojkarice Ankarana gostile SIP Šempeter, ki se v zadnjih tednih drži tretjega mesta, Formiske pa pričakujejo Grosuplje. V nedeljo sledi derbi med ekipama, ki sta se zadnja leta redno srečevali v finalu - izjema je lanska sezona, ko so Mariborčanke igrale za tretje mesto. Trenutno druge Štajerke bodo svojega nekdanjega trenerja Bruna Najdiča in vodilne Kamničanke pričakale v nedeljo ob 19.30. GEN-I Volley in Luka Koper sta tekmo 11. kroga že odigrala, s 3:0 so doma slavile novogoriške odbojkarice.