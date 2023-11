Prekmurci niso znali zadržati prednosti, tudi Kamničani se (po novem porazu) poslavljajo

Prekmurci so se v Španijo odpravili s popotnico zmage s 3:1, a na gostovanju izgubili z 0:3 in se poslovili od tekmovanja.

Obe slovenski moštvi sta končali evropsko pot v drugem krogu pokala Challenge. Odbojkarji Panvite Pomgrad so se na gostovanje k španski Pameso Teruel odpravili s popotnico zmage s 3:1, a v Španiji izgubili z 0:3. Precej težje delo je čakalo Kamničane, ki so proti enemu od favoritov za končno zmago, poljski ekipi Projekt Varšava, že doma izgubili z 0:3. Tudi na povratni tekmi so izgubili z 0:3 in končali nastope v tem tekmovanju.