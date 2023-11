Mariborčanke evropsko pot začele s porazom

Mariborčanke so izgubile svojo prvo evropsko tekmo v sezoni, boljša od njih je bila švicarska ekipa, v kateri glavno vlogo igrajo tuje igralke. Kljub porazu pa so se varovanke Tilna Kozamernika lahko prepričale, da Neuchatel ni ekipa, ki bi se je bilo treba bati, skupni zmagovalec nikakor še ni odločen, v Švici ni nemogoče, da bi jim Slovenke vrnile na enak način. A bodo morale delati manj napak, nekoliko bolje sprejemati servise, Kozamernik je tokrat lahko zadovoljen le z blokom, z njim so njegove varovanke dosegle 15 točk.

Tekma bi se lahko zasukala na drugo stran, če bi gostiteljice dobile prvi niz. Za to so imele priložnost, zapravile so namreč zaključno žogo. As Jasmine Gross je v vodstvo popeljal gostje, ki so se osvojenega niza veselile po napaki Ise Ramić. Bankirkam ni kazalo slabo niti v drugem nizu, v katerem so na začetku že prepričljivo vodile, bile pri 16 točkah s tekmicami poravnane, pred končnico zaostajale z 18:19, toda nato dovolile šest zaporednih točk Švicark.

Tretji niz je Nova KBM Branik dobil gladko, a tekmice so v njem tudi privarčevale nekaj moči za četrtega, ki se je spet izšel po njihovih željah.

Iza Mlakar je bila z 21 točkami najučinkovitejša igralka tekme, sestri Klara in Nika Milošič sta se izkazali z vsaka po štirimi bloki.

Povratna tekma bo 7. decembra v Neuchatelu.