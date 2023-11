Kamničanke streljaj od velike zmage

Kamničanke so proti Potsdamu izgubile šele po petih nizih in prišle do prve točke v ligi prvakinj.

Kamničanke so proti Potsdamu izgubile šele po petih nizih in prišle do prve točke v ligi prvakinj. Foto: Klemen Brumec

Odbojkarice Calcita Volleyja bodo morale na svojo prvo zmago v ligi prvakinj še malo počakati, so pa osvojile prvo točko. V tretjem krogu letošnjega tekmovanja so v Ljubljani izgubile proti nemškemu podprvaku Potsdamu, in sicer tesno, z 2:3 (18, -23, -18, 23, -14).

Slovenke so tekmo odlično začele. Prvi niz so gladko dobile, bile do konca v igri tudi za drugega, ki pa so ga vendarle izgubile, čeprav so še vodile z 20:19. V končnici niza je bila za domačo ekipo usodna Američanka Danielle Harbin, ki je Potsdamu priborila dve točki prednosti (23:21), kar je bilo dovolj za izenačenje v nizih.

Po gladko izgubljenem tretjem nizu so se slovenske prvakinje uspešno vrnile v četrtem, "tie break" pa je bil izenačen do konca, tesno so ga dobile Nemke.

Kamničanke so v njem vodile tudi z 9:6, vendar so po bloku Harbin Nemke izid izenačile na 9:9 in vse se je začelo znova. Odgovor s strani kamniške ekipe je hitro sledil, saj so z blokom Sare Hutinski povedle z 11:9, vodile še s 13:12, a so Nemke še enkrat izenačile na 13:13, z blokom pa prišle do prve zaključne žoge za končno zmago. Prvo so Kamničanke še ubranile, ne pa tudi druge, as je dosegla Anastasia Cekulaeva.

Najučinkovitejša v slovenski vrsti je bila Maša Pucelj, dosegla je 26 točk, Andjelka Radišković jih je dodala 17, Hutinski je v statistiko vpisala pet blokov.

Foto: Klemen Brumec

"Zdaj po tekmi sem razočaran, saj smo imeli lepo priložnost, da bi zmagali, na koncu pa smo premagali sami sebe. Tu ni opravičila, niti to, da imamo mlado, neizkušeno ekipo, kajti v končnici smo naredili preveč lastnih napak, nekaj točk smo tehnično slabo oddelali in s tem res ne morem biti zadovoljen. Ne morem reči, v redu je, dekleta, bo drugič boljše, ne, danes bi moralo biti boljše, kajti glede na potek tekme, bi to tekmo morali dobiti," je bil po tekmi razočaran domači trener Bruno Najdič.

Mariborčan na kamniški klopi pa je vendarle našel tudi pozitivne stvari: "Dobro smo stopili na igrišče, verjeli vase, da lahko zmagamo. V prvem nizu, ki je bil eden naših najboljših v tej sezoni, smo bili dovolj agresivni in kakovostni, vse je bilo v redu, je pa to težko držati skozi vso tekmo. Dobro je, da smo se po padcu v tretjem nizu vrnili v igro, da smo zaupali vase, žal pa to ni bilo dovolj za zmago."

"Prvi niz smo resnično odigrale na vrhunski ravni, škoda za drugi niz, medtem ko mi za tretjega ni jasno, kaj smo delale, toda zato smo v četrtem in petem spet igrale, kot bi morale tudi v tretjem, kar se je poznalo na rezultatu. Vesela sem sicer te točke, po drugi strani pa tudi razočarana, saj smo imele lepo priložnost za kaj več. Malo je bilo smole, malo naše nezbranosti. Škoda," pa je podobno kot njen učitelj razmišljala Maša Pucelj.

Naslednjo tekmo lige prvakinj bodo Kamničanke odigrale že naslednjo sredo, ko bodo gostovale v Lodžu.

Že v torek je do svoje tretje zmage v skupini C prišel Fenerbahče, ki je v Lodžu s 3:0 (24, 18, 19) premagal Grot Budowlani.