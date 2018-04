Slovenec na Češkem pred zgodovinskim uspehom

Legionarji

Potem ko so se klubskega državnega naslova Slovenci že veselili v Južni Koreji (Gasparini) in Avstriji (Hafner, Koncilja, Pušnik in Jesenko), odlično kaže tudi Gregorju Ropretu na Češkem. Slovenski reprezentančni podajalec je s svojim Karlovarskim le še zmago oddaljen od velikega slavja. Za ekipo, ki si je pred nekaj leti "kupila" prvoligaški status, bi bil to zgodovinski prvi naslov češkega prvaka.

Ropret in soigralci so dobili tudi drugo tekmo finalne serije. Tako kot v Kladnem na prvi tekmi se je tudi druga tekma finala v Karlovih Varih končala šele po petih nizih. Domači so na drugi tekmi že zaostajali z 0:2 v nizih, na koncu pa vseeno zmagali in povedli z 2:0 v zmagah. Od zgodovinskega naslova Karlovarsko zdaj loči le še ena zmago. Prvo zaključno žogo bodo imeli že v četrtek.

Kozamerniku ni uspelo

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida V močni italijanski ligi sta znana oba finalista. To sta branilec naslova Lube Civitanova in Perugia, ki je s 3:2 v zmagah izločila Trentino Jana Kozamernika. Na peti odločilni tekmi pred domačimi gledalci so pohrustali Trentino in si zagotovili finalno vstopnico. Slovenski reprezentančni bloker je na svoji zadnji tekmi te klubske sezone dosegel tri točke.

Zvezdniška in favorizirana Perugia je na odločilni peti tekmi drugega polfinala pokazala mišice in Trentinu ni dovolila nobenih možnosti za presenečenje. Izenačen je bil le tretji niz, ki pa je v napeti končnici vseeno pripadel domačim. Pri zmagovalcih sta bila najboljša Ivan Zajcev (15) in Aleksandar Atanasijević (11), pri gostih pa niti eden ni presegel meje desetih točk. Kozamernik se je od sezone poslovil s tremi.

Slovenski ples v Avstriji se nadaljuje

Zgodovinski uspeh je v Avstriji uspel trenerju Dušanu Jesenku v Gradcu. Slovenski strokovni delavec je z ekipo Holding Graz v izredno napetem in izenačenem finalu s 3:2 v zmagah premagal Klagenfurt in Graz popeljal do prve avstrijske krone.

Tudi v moški konkurenci avstrijskega prvenstva je slavila ekipa slovenskega trenerja. Matjaž Hafner je ob pomoči še dveh Slovencev, Maria Koncilje in Nejca Pušnika, na vrh Avstrije spravil Posojilnico Dob.

Dušan Jesenko je Graz prvič popeljal na avstrijski vrh. Foto: Facebook/Dušan Jesenko

Odlično gre na Poljskem tudi Bogdanu Kotniku. V četrtfinalu je njegov Gdansk šele po treh tekmah izločil Jastrzebski, zdaj pa ga v polfinalu čaka Belchatow.

V Franciji je le zmago od velikega finala oddaljena Eva Mori, v Belgiji pa je že prvi korak proti naslovu naredil Dane Mijatović, ki je bil z Nolikom na prvi tekmi finala prepričljivo boljši od Roeselareja.

Italija: Polfinale: Perugia : Trentino 3:0 /3:2/

Jan Kozamernik (Trentino): 3 točke - 1 as; 50% uspešnost napada (2/4) //Izid v zmagah, igrali so na tri. Za 5. do 8. mesto: Verona : Padova 3:2; Zlati niz: 15:17

Alen Pajenk (Verona): 7 točk - 1 blok; 60% uspešnost napada (6/10)

Tonček Štern (Verona): 22 točk - 3 asi, 3 bloki; 43% uspešnost napada (16/37)

Poljska: Za 9. mesto: Czarni Radom : Zawiercie 3:0; Zlati niz : 12:15

Dejan Vinčić (Radom): 2 točki - 1 as, 1 blok Zawiercie : Czarni Radom 3:1 /1:0/

Dejan Vinčić (Radom): 3 točke - 2 bloka; 100% uspešnost napada (1/1) Za 13. mesto: Bedzin : Delecta 3:0

Jan Klobučar (Bedzin): ni igral Delecta : Bedzin 2:3

Jan Klobučar (Bedzin): 6 točk - 1 blok; 56% sprejem, 31% idealni (16 sp. žog, 2 napaki); 29% uspešnost napada (5/17)

Francija: Polfinale: Beziers : Saint-Raphael 3:0 /1:0/

Eva Mori (Beziers): 4 točke - 1 as, 2 bloka; 20% uspešnost napada (1/5) //Izid v zmagah, igrajo na dve. Četrtfinale: Ajaccio : Poitiers 3:2 /2:1/

Žiga Štern (Poitiers): 1 točka; 0% sprejem, 0% idealni (2 sp. žogi, 1 napaka); 33% uspešnost napada (1/3) //Izid v zmagah, igrali so na dve

Belgija: Finale: Noliko Maaseik : Roeselare 3:0 /1:0/

Dane Mijatović (Noliko): ??? //Izid v zmagah, igrajo na tri. Tongeren : Antwerp 0:3

Sara Valenčič (Antwerp): ??? Tongeren : Antwerp 3:2

Sara Valenčič (Antwerp): ???