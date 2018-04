Slovenija brez najboljših, Kovač povabil štiri novince

Seznam odbojkarskih reprezentantov za evropsko ligo 2018

Slovenska reprezentanca bo v letošnji sezoni nastopila v evropski ligi, naše odbojkarje pa čaka tudi zgodovinski prvi nastop na septembrskem svetovnem prvenstvu v Italiji in Bolgariji. V evropski ligi se bo naša izbrana vrsta predstavila brez najbolj izkušenih odbojkarjev Tineta Urnauta, Mitje Gasparinija, Dejana Vinčića, Klemna Čebulja, Alena Pajenka, Alena Škete, Janija Kovačiča, Danijela Koncilje in Gregorja Ropreta.

Ob že standardnih članih reprezentance Janu Kozamerniku, Sašu Štalekarju, Tončku Šternu in Urbanu Tomanu ter občasnih reprezentantih Žigi Šternu, Klemnu Hribarju in Diku Puriću bodo priložnost za dokazovanje dobili tudi drugi odbojkarji s Kovačevega seznama, med katerimi so tudi štirje novinci, podajalec Uroš Planinšič, korektor Jernej Detela ter sprejemalca Jure Okroglič in Primož Vidmar.

Najprej na Nizozemskem

Slobodan Kovač v evropski ligi ne bo sodeloval z Mitjo Gasparinijem. Foto: Sportida Kovač, ki mu bosta pomagala Samo Miklavc in Sebastijan Škorc, bo odbojkarje prvič zbral 30. aprila v Kranjski Gori. Reprezentanca bo tam ostala vse do odhoda na Nizozemsko, kjer jo 20. maja čaka prvi obračun v evropski ligi. Iz Doetinchema bodo slovenski odbojkarji odpotovali v Ukrajino v Ivano-Frankivsk, pred domačimi navijači pa se bodo prvič predstavili 27. maja v Mariboru, ko bodo igrali proti Turčiji. Sledili bodo še gostovanje v Turčiji (30. maja) in domači tekmi proti Ukrajini in Nizozemski 3. oz. 6. junija. Evropska liga se bo končala 13. in 14. junija z zaključnim turnirjem najboljših ekip iz vseh treh skupin in organizatorja, ki za zdaj še ni znan.

Drugi del priprav bo reprezentanca, takrat v polni zasedbi, začela julija, ko se bodo slovenski odbojkarji pripravljali na nastop na svetovnem prvenstvu v Italiji in Bolgariji. Slovenski odbojkarji bodo igrali v skupini A v Firencah skupaj z Dominikansko republiko, Japonsko, Belgijo, Argentino in Italijo.

Tik pred odhodom na svetovno prvenstvo, od 6. do 8. septembra, bo pri nas potekal še močan pripravljalni turnir, na katerem bodo ob Sloveniji nastopile še tri elitne reprezentance z vrha svetovne lestvice, ZDA, Kanada in Iran.