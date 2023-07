Jan Kozamernik se vrača k italijankemu prvaku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sedemindvajsetletni in 205 centimetrov visoki Jan Kozamernik je za Trentino igral že v sezoni 2017/18, kamor je prišel iz ACH Volleyja. Zatem se je preselil k Milanu, od leta 2021 pa je igral na Poljskem za Asseco Resovio.

Kot pravijo v klubu, Kozamernika ni treba posebej predstavljati, saj dobro pozna ligo in ekipo ter ponuja rešitve na najvišji ravni. "Leta 2017 smo ga pripeljali v Italijo ob zavedanju, da ima pomemben potencial in kakovost, zaradi katerih bi bil srednjeročno eden najbolj konkurenčnih igralcev na svojem položaju. Danes se nam zdi zrelejši in izkušenejši ter lahko veliko ponudi ekipi," je povedal predsednik kluba Bruno Da Re.