Kovač: To bo najmočnejši turnir na svetu

Pred začetkom odbojkarskega spektakla Ljubljana Volleyball Challenge, ki ga bo med 6. in 8. septembrom gostila Slovenija, je potekala novinarska konferenca, na kateri so reprezentance Slovenije, ZDA in Kanade razkrile svoje načrte za ljubljanske obračune in tudi svetovno prvenstvo, ki se bo v nedeljo začelo v Italiji in Bolgariji.

Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo pred odhodom na svetovno prvenstvo v Italijo predstavila še domačim gledalcem. V ljubljanskih Stožicah od četrtka do sobote Odbojkarska zveza Slovenije (OZS) pripravlja močan turnir, na katerem bodo poleg Slovenije nastopile še reprezentance ZDA, Kanade in Irana, prav za vse bo to zadnji test pred SP.

Velik dosežek za Slovenijo

Predsednik OZS Metod Ropret: "Za nas je veliko priznanje oziroma že kar dosežek, da nas v odbojkarskih klubih tako cenijo, da so se bile turnirja pri nas pripravljene udeležiti tako vrhunske reprezentance s samega svetovnega vrha." Foto: Aleš Oblak "Za nas je dosežek, da nas v teh športnih krogih tako visoko cenijo, da z našo reprezentanco in strokovnim vodstvom kotiramo tako visoko, da so se bile te reprezentance s svetovnega vrha pripravljene udeležiti našega turnirja. Slovenska ekipa zagotovo potrebuje težke tekme pred svetovnim prvenstvom, zato jih bo zagotovo poskušala kar najbolje izkoristiti," je na uvodu novinarske konference dejal predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret.

Slovenija je v skoraj dvomesečnem pripravljalnem obdobju do zdaj igrala štiri prijateljske tekme, dvakrat z Nemčijo, Egiptom in Avstralijo, na nobeni tekmi rezultat ni bil primarnega pomena. Tako bo tudi na tem turnirju, čeprav bodo reprezentance poskušale pripraviti spektakel za gledalce.

Urnaut: Iskali bomo ritem, ki nas čaka na svetovnem prvenstvu

"Glede na to, da so druge ekipe, ki so igrale ligo narodov, v določeni prednosti, saj so bolj v tekmovalnem ritmu, je še kako pomembno, da pred prvenstvom igramo take tekme proti reprezentancam s svetovnega vrha. Zato lahko rečem, da je OZS opravila veliko delo, da nam je omogočila dvoboje z ZDA, Kanado in Iranom. Na teh tekmah bo najbolj pomembno, da se čim bolj približamo ritmu, ki nas čaka na svetovnem prvenstvu. Fokus bo predvsem na naši igri," je glavni cilj navedel kapetan slovenske reprezentance Tine Urnaut.

Foto: Aleš Oblak

Kovač: Ne razmišljamo o rezultatu

Enakega mnenja je tudi selektor Slobodan Kovač: "Od vseh teh reprezentanc prav mi najbolj potrebujemo te tekme. To bo najmočnejši turnir na svetu pred prvenstvom, iz reakcij igralcev in trenerjev drugih reprezentanc vidim, da so tudi oni zadovoljni, da so tu. Mi zagotovo ne razmišljamo o rezultatu, ampak želimo nadaljevati iskanje prave forme za prvo tekmo na svetovnem prvenstvu."

Stephane Antiga je v Sloveniji že gostoval, ko je še sedel na klopi Poljske. Foto: Aleš Oblak

Vsi so spoštljivo govorili o pogojih

Novinarske konference so se udeležili tudi predstavniki ZDA in Kanade. Vsi so spoštljivo govorili o pogojih za trening v Sloveniji ter tudi o slovenski reprezentanci in njenih posameznikih. Kanadski selektor Stephane Antiga jih zagotovo najbolj pozna, saj se je že nekajkrat srečal z njimi kot poljski selektor, medtem ko jih Američani poznajo predvsem iz italijanske lige in so prav tako polni hvale na račun Urnauta, Mitje Gasparinija in drugih.

Turnir, ki so ga na Odbojkarski zvezi Slovenije poimenovali Ljubljana Volleyball Challenge, se bo z obračunom med Slovenijo in Kanado v Areni Stožice začel ob 18. uri.