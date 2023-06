Edina skrb za selektorja Slovenije bi lahko bila poškodba Možiča

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi drugega turnirja lige narodov v francoskem Orleansu premagala Kanado s 3:0 (23, 22, 14). Slovenija ima zdaj razmerje zmag in porazov 5-1 po šestih od 12 tekem v ligaškem delu tekmovanja in se nahaja pri vrhu razpredelnice.

Izbranci Gheorgheja Cretuja so prvi turnir v japonski Nagoji sklenili s tremi zmagami in porazom. Tega so doživeli proti Bolgariji, premagali pa Srbijo, Francijo in Iran.

Na prvi tekmi v Orleansu so v torek premagali Argentino s 3:1 (-21, 21, 21, 21). Danes so bili proti Kanadčanom še bolj prepričljivi in tekmo dobili brez izgubljenega niza.

Že prvega so izbranci romunskega strokovnjaka na slovenski klopi odločno začeli in si nabrali nekaj točk naskoka, kanadski selektor Tuomas Sammelvuo je moral pri zaostanku 4:9 vzeti zgodnjo minuto odmora.

Toda Kanadčani so se vrnili in najprej izenačili na 16:16 nato pa po naslednji točki tudi povedli. Slovenija je v vodstvo spet prišla po asu Klemna Čebulja pri 22:21 in na koncu le dobila uvodni niz.

Drugi se je začel precej bolj izenačeno kot prvi, a vseeno so bili slovenski odbojkarji tisti, ki so prvi naredili razliko. Po bloku Roka Možiča so povedli z 11:8. Kljub slovenski prednosti se Kanadčani še niso predali in so se podobno kot v prvem spet približali na le točko zaostanka.

Foto: Volleyballworld

A kar je bilo najbolj pomembno, so Slovenci tudi ob koncu drugega niza ostali dovolj zbrani, da so ga varno pripeljali do konca.

Tretji, odločilni niz pa je minil v dominaciji slovenske reprezentance. Slovenci so zadnji niz eksplozivno začeli in povedli s 6:1, po asu Alena Pajenka pa je prednost znašala sedem točk (11:4).

Po tem so slovenski odbojkarji brez večjih težav nadzorovali potek niza, prednost pa povišali že na dvomestno število (17:7). Ta pa je bila prevelika, da bi se Kanadčani lahko vrnili v tekmo.

Pri Sloveniji je z 19 točkami blestel Rok Možič, Čebulj jih je prispeval 12, Pajenk in Tine Urnaut pa vsak po devet. Za Kanado je Arthur Szwarc dosegel 11, Brodie Hofer pa devet točk.

Edina skrb romunskega stratega po tekmi bi lahko bila poškodba Možiča, saj je slednji večino tretjega niza presedel na klopi, saj je imel nekaj bolečin v gležnju.

Slovenci bodo na turnirju v Franciji igrali še proti Kubi v četrtek in v soboto proti Braziliji.

Slovenija : Kanada 3:0 (23, 22, 14) Dvorana CO'MET Arena, sodnika: Ortiz Yuri (Dominikanska republika), Erdal (Turčija). Slovenija: Pajenk 9 (2 bloka, 2 asa), Planinšič, Kozamernik 5 (1 blok), Kök 1, Toman, Štalekar 1, Koncilja, Kovačič, Ž. Štern 4 (1 blok), Ropret 1, Urnaut 9, Čebulj 12 (1 blok, 2 asa), Možič 19 (1 blok, 2 asa), Mujanović, Kanada: Eshenko 4, Herr, Hoag, Hofer 9, Demyanenko, Maar, Walsh, Sclater 4 (1 blok), Van Berkel 5 (1 blok), Cooper 7 (1 blok, 1 as), Szwarc 11 (1 as), Lui, Currie, Elser 7 (1 blok).

Preberite še: