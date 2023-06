Slovence zanesljivo do nove zmage

Liga narodov, 2. turnir Sreda, 21. junij Lestvica:

Varovanci romunskega stratega na slovenski klopi Gheorgheja Cretuja so po šestih od 12 tekem lige narodov pri petih zmagah in enem porazu, kar jih uvršča na tretje mesto. Drugi turnir so v torek v Orleansu v Franciji začeli s pomembno zmago nad Argentino, danes pa pomembne točke vknjižili še z zmago brez izgubljenega niza nad Kanado.

Japonci še ne poznajo poraza. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Japonci ostajajo brez poraza

Še pred slovensko tekmo sta na igrišče v Orleansu stopila neporažena Japonska in Kuba, s katero se bodo Slovenci pomerili v četrtek ob 20.30. Japonci so zmagali s 3:0 v nizih in ostajajo stoodstotni. Uvodno tekmo dneva na turnirju v Rotterdamu pa sta odigrala Iran in Italija. S 3:0 so zmagali naši zahodni sosedje. Odbojkarji ZDA so v popoldanski tekmi v Rotterdamu s 3:0 premagali Kitajsko. Zvečer še dvoboja med Francijo in Argentino ter Nemčijo in Poljsko.

Osmerica na zaključni turnir

Vsaka od 16 reprezentanc odigra tri turnirje lige narodov, na vsakem štiri tekme (skupno 12), najboljših osem se nato uvrsti na zaključni turnir, ki bo v drugi polovici julija v Gdansku.

Slovenci bodo tretji turnir igrali med 4. in 9. julijem v Pasay Cityju na Filipinih.