Drama na Filipinih: Nemci zavrnili igranje proti Kitajski

Danes nova tekma v odbojkarski ligi narodov ob 13.00 čaka Slovence, ki se bodo pomerili z Argentinci. Še pred tem bi se morala odviti tekma med Kitajsko in Nemčijo, a do obračuna ni prišlo, saj Nemci niso želeli igrati srečanja in niso prišli na igrišče.

Moška tekma odbojkarske lige narodov med Kitajsko in Nemčijo 23. junija je bila odpovedana, ker je Nemčija zaradi okužb s koronavirusom v kitajski izbrani vrsti zavrnila igranje. Čeprav so lokalne oblasti zatrdile, da so bili na igrišču tisti kitajski odbojkarji, ki so bili na testih za covid-19 negativni, Nemci niso želeli odigrati tekme.

Kitajci so se za tekmo normalno ogrevali, Nemcev pa ni bilo na igrišče. Ob 9. uri, ko bi se tekma morala začeti, pa je uradni napovedovalec sporočil, da je odpovedana. Dodal je še, da so bili vsi Kitajci danes negativni, a so Nemci zavrnili tekmo z njimi. Zatem so kitajski odbojkarji opravili enourni trening v dvorani, ob 13.00 pa naj bi se normalno po programu nadaljevala tekma med Argentino in Slovenijo, so ob tem sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

FIVB je po odpovedani tekmi potrdila, da je zato v skladu s tekmovalnimi pravilniki VNL 2022 Kitajska zmagala s 3:0. "FIVB in Odbojkarski svet se opravičujeta športnikom, uradnim osebam, gledalcem in navijačem po vsem svetu za morebitne nevšečnosti, ki jih je povzročila odpoved," so še sporočili iz Mednarodne odbojkarske zveze.