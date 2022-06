Slovenci po pomembni zmagi spet lažje dihajo

Slovenska odbojkarska reprezentanca je po uvodnem porazu proti Nizozemski (0:3) na drugi tekmi drugega turnirja Lige narodov proti Argentini zaigrala bolje in zmagala s 3:1 (20, -27, 18, 17). To je tretja zmaga Slovencev na šesti tekmi letošnjega tekmovanja, po njej slovenska zasedba znova lažje diha.

Poročilo s tekme:

Slovenski odbojkarji drugega turnirja Lige narodov, ki ga igrajo v Quezon Cityju, niso začeli po načrtih. Z 0:3 so izgubili proti Nizozemski, zaradi okužbe s covid-19 pa so tik pred tekmo ostali tudi brez korektorja Tončka Šterna in prostega igralca Janija Kovačiča.

Tine Urnaut je tokrat odigral celoten obračun in bil z 19 točkami najučinkovitejši igralec tekme. Foto: Volleyballworld Nobeden od njiju ni mogel pomagati niti danes proti Argentini, proti kateri je selektor Mark Lebedew premešal karte.

Prvič po poškodbi stopala je letos v prvi postavi začel kapetan Tine Urnaut, Rok Možič pa je zaigral namesto Danijela Koncilje na mestu korektorja. Slovenci so prvi niz dobili s 25:20, ob koncu drugega je prišel eden slabših trenutkov, ko so zapravili štiri zaključne žoge za vodstvo z 2:0 in nasprotniku dopustili izenačenje, a nato v nadaljevanju kljub nekaterim nihanjem nadzirali potek srečanja in zmagali s 3:1 v nizih.

Obračun je z največ, 19, točkami, končal Urnaut, ki je pokazal, kako pomembna je vloga vodje na igrišču, Možič jih je dodal 17. Pri Argentini je bil s 13 najbolj učinkovit Luciano Vicentin, po 12 so jih dodali Augustin Loser, Bruno Lima in Ezequiel Palacios.

Za Slovence je bil to tretja zmaga na šesti tekmi, tako da so zdaj 50-odstotno uspešni in začasno na varni strani lestvice (med osmerico).

Naslednji obračun jih čaka v soboto ob 13. uri, ko se bodo v ponovitvi zadnjega finala pomerili z Italijani.

Nemci so se odpovedali dvoboju s Kitajci

Tekmovalni dan na Filipinih se je začel z zanesljivo zmago Francije nad Nizozemsko 3:0 (14, 23, 13). V nadaljevanju bi se morala pomeriti Kitajska in Nemčija, a Nemci niso želel odigrati tekme. Kitajci so imeli ob prihodu na prizorišče težave s covid-19, tako da na prvi tekmi niso mogli igrati (Francozi so zmagali brez boja), tokrat pa so jim po negativnih testih in obvezni petdnevni karanteni zdravstvene oblasti prižgale zeleno luč za igranje, a Nemcev na igrišče ni bilo. Tekmo so s 3:0 registrirali v korist Kitajske.

Osmerica na zaključni turnir v Bologno

Po vrnitvi iz Azije bodo bodo varovanci Lebedewa tretji turnir odigrali med 5. in 10. julijem na Poljskem, kjer se bodo udarili z gostiteljico Srbijo, Bolgarijo in Iranom.

Osem reprezentanc se bo po treh turnirjih uvrstilo na zaključni turnir, ki ga bo med 20. in 24. julijem gostila Bologna. Italija ima mesto na njem že zagotovljeno.

Liga narodov reprezentancam služi predvsem kot priprava na svetovno prvenstvo, ki bo konec avgusta in v začetku septembra tudi v Sloveniji. Glavna gostiteljica za zaključnimi boji bo branilka naslova Poljska.