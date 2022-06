Slovenci po zmagi nad Argentino v boljšem položaju

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je hitro pozabila na poraz na prvi tekmi drugega turnirja lige narodov v filipinskem Quezon Ctyju in na drugi proti Argentini, bronasti ekipi zadnjih olimpijskih iger, prišla do pomembne zmage v boju za uvrstitev med najboljših osem reprezentanc. Tekmece je premagala s 3:1 (20, -27, 18, 17).

Slovencem je po porazu z Nizozemci prišel prav dan odmora. Selektor Mark Lebedew še vedno ni mogel računati na okužena Tončka Šterna in Janija Kovačiča, a je pripravil drugačne taktične zamisli, ki so izboljšale tako sprejem kot napad.

Namesto Danijela Koncilje je na mesto korektorja postavil Roka Možiča, mladega Mariborčana pa je na sprejemu zamenjal kapetan Tine Urnaut, ki je v prvi postavi zaigral prvič po poškodbi. Poleg same kakovosti je Slovenija na igrišču spet dobila pravega vodjo, kar se je v igri, predvsem pa pri energiji, vzdušju in želji še kako poznalo. Urnaut je bil z 19 točkami tudi najučinkovitejši igralec tekme.

Slovenci so sicer potrebovali nekaj časa, da so ujeli ritem, pobudo so prevzeli v drugem delu prvega niza, njihov prvi nalet so tekmeci, ki na Filipinih prav tako ne igrajo v najboljši predstavi, še zaustavili, po izidu 19:19 pa jim je Jan Kozamernik povzročil veliko težav s servisi in bil najbolj zaslužen za štiri zaporedne točke. Te so zadostovale za vodstvo z 1:0.

Foto: Volleyballworld

Tudi v drugem nizu so Slovenci zadržali pobudo, a se dolgo časa niso odlepili na več kot dve točki prednosti. Prvič jim je to uspelo v končnici, ko so celo povedli s 24:20. Toda to jim ni zadostovalo za zmago. Zaradi težav pri sprejemu in bloku Argentincev so zapravili štiri zaključne žoge in dovolili tekmecem, da s petimi zaporednimi točkami pridejo na prag zmage. Urnaut je z asom priboril še eno zaključno žogo, tudi te pa evropski podprvaki niso izkoristili, kar je tekmec znal kaznovati.

Pred tretjim nizom je bilo vprašanje, kakšna bo reakcija slovenskih fantov na nesrečno izgubljeni niz. Kakršna koli bojazen je bila odveč, spet so zaigrali zbrano, povedli z 11:6, kljub nihanjem v igri pa prednost obdržali do konca. Večjih težav niso imeli niti v četrtem nizu, v katerem so po dobrih začetnih udarcih Gregorja Ropreta prišli do prednosti 9:5, nato pa jo le še povečali.

Urnaut se je ustavil pri 19 točkah. Foto: Volleyballworld

Poleg Urnauta se je v napadu s 17 točkami izkazal tudi Možič, ki je tako kot Kozamernik dosegel tri bloke, Urnaut in Ropret sta v statistiko vpisala po dva asa.

Za Slovenijo, ki ima zagotovo še rezerve, je bila to tretja zmaga v ligi in je zaenkrat 50-odstotno uspešna. V medsebojnih tekmah z Argentino je povedla z 2:1, boljša je bila v lanski ligi narodov, izgubila pa je dvoboj svetovnega prvenstva leta 2018.

Slovence naslednja tekma čaka v soboto, ko bo na sporedu ponovitev finala zadnjega evropskega prvenstva proti Italijanom. Foto: Volleyballworld

Naslednjo tekmo bo Slovenija odigrala v soboto, ko se bo pomerila z Italijo, s katero je lani tesno izgubila v finalu evropskega prvenstva.