Derbi, na katerem najpogosteje ni zmagovalca

Danes se bo začel predzadnji, 37. krog angleške premier lige, v katerem bo ta konec tedna postal znan tudi zmagovalec pokalnega tekmovanja. Aston Villa bo pomembne točke v boju za ligo prvakov lovila proti Tottenhamu. Odvil se bo tudi derbi med Chelseajem in Manchester Unitedom. Arsenal se bo v nedeljskem derbiju pomeril z Newcastlom, Liverpool, ki si je naslov zagotovil že nekaj krogov nazaj, pa se bo v ponedeljek pomeril z Brightonom.

Danes bosta na delu oba finalista lige Europa, Tottenham in Manchester United. Slednjega čaka gostovanje pri Chelseaju. Londonski klub je proti Unitedu dobil le eno izmed zadnjih 14 tekem v premier ligi, od tega sta ekipi remizirali kar osemkrat. To je sicer tudi obračun, ki se je v zgodovini angleškega prvenstva največkrat končal z remijem, in sicer kar 27-krat.

Na Otoku je še posebej vroče v boju za mesta v ligi prvakov za prihajajočo sezono, kamor bo neposredno iz premier lige napredovalo pet ekip. Liverpool, ki si je že zagotovil naslov, ima na vrhu 82 točk, drugi Arsenal jih ima 68, tretji Newcastle 66, točko manj ima zatem Manchester City, medtem ko sta Chelsea in Aston Villa pri 63. 62 jih ima sedmi Nottingham Forest.

Angleško prvenstvo, 37. krog:

Petek, 16. maj:

Nedelja, 18. maj:

Ponedeljek, 19. maj:

Torek, 20. maj:

Lestvica: