Odvzem vozniškega dovoljenja: zgodba, ki vam lahko spremeni življenje

Odvzem vozniškega dovoljenja lahko pomeni pravo nočno moro. Morda ste naredili napako, popili nekaj kozarcev preveč ali prekoračili hitrost. Nenadoma pride do odvzema vozniškega dovoljenja in s tem omejitev gibanja. A tudi ko se zdi, da je vse izgubljeno, obstajajo rešitve. Ena izmed njih je strokovna pravna pomoč , ki vam lahko pomaga ponovno sesti za volan.

Simonova zgodba: kako sem izgubil izpit in ga dobil nazaj

Simon je bil vedno odgovoren voznik. Kot prodajni zastopnik je vsakodnevno prevozil na stotine kilometrov in vožnja je bila zanj nujna za delo. Vendar pa je neko petkovo popoldne, po napornem tednu, storil napako, ki mu je spremenila življenje. Po večerji s prijatelji je popil nekaj kozarcev vina in se kljub temu usedel za volan. Na poti domov ga je ustavila policija in izvedla alkotest. Kljub njegovemu občutku, da je "še v redu", je bil rezultat previsok. Simon je prejel kazen – denarno globo in 12 kazenskih točk, ki so se prištele k prejšnjim. Vse skupaj je pomenilo le eno – policija mu je začasno odvzela vozniško dovoljenje.

Brez vozniškega dovoljenja je bil Simon izgubljen. Njegovo delo je zahtevalo vožnjo, brez katere si ni predstavljal vsakdana. Začel je razmišljati, kako bo obdržal službo, kako bo opravljal vsakodnevne obveznosti in kako naj ukrepa. Njegov znanec mu je priporočil storitev Pravnik na dlani – pravne storitve po telefonu, na daljavo.

Odvzem izpita zaradi alkohola

Vožnja pod vplivom alkohola je eden najpogostejših razlogov za odvzem vozniškega dovoljenja. Če vas policija ustavi in alkotest pokaže, da imate v izdihanem zraku več kot 0,24 miligrama alkohola na liter (ali več kot 0,5 promila v krvi), sledi denarna kazen in kazenske točke. Najvišja kazen za alkoholizirano vožnjo se izreče pri vrednostih nad 0,52 miligrama alkohola na liter. Kazen znaša 1.200 evrov, sledi 18 kazenskih točk, odvzem vozniškega dovoljenja in po potrebi tudi pridržanje.

Pozor! Če test alkoholiziranosti zavrnete, to pomeni avtomatično prejemanje najvišje možne kazni za alkoholizirano vožnjo – izguba izpita zaradi alkohola.

Kako do vrnitve izpita?

Ko je bilo Simonu odvzeto vozniško dovoljenje, je v nekaj dneh na domač naslov prejel sklep o začasnem odvzemu izpita. V njem je pisalo, da dva meseca ne sme voziti avtomobila. Dva meseca brez avtomobila je bilo je zanj absolutno preveč, saj bi zato izgubil službo. Pravnik na dlani ga je pomiril in mu pripravil predlog za vrnitev izpita, ki mu je Simon dodal še uspešno opravljen zdravniški pregled. Predlogu so ugodili in Simon se je lahko vrnil na cesto, še preden sta minila dva meseca.

Po uspešni vrnitvi začasno odvzetega dovoljenja pa se je Simon soočil še z drugim izzivom – trajnim odvzemom izpita, o katerem odloča sodišče. Toda tudi tu ga Pravnik na dlani ni pustil na cedilu. Vložili so predlog za odlog izvršitve in sodišče je Simonu določilo devet mesecev preizkusne dobe in rehabilitacijske programe. Gre za "pogojno" obdobje, v katerem Simon ne sme storiti cestnega prekrška, ki bi mu lahko prinesel kazenske točke. V tem času mora dokazati, da je vesten voznik.

Pravnik na dlani in priprava predloga

Simon se je zavedal, da sam verjetno ne bi znal pravilno sestaviti predloga, zato je vso odgovornost zaupal Pravniku na dlani. Takoj so ga pomirili in pojasnili, da je mogoče zaprositi za vrnitev izpita pod določenimi pogoji. Zelo pomembno pa je bilo, da Simon ni odlašal. Rok za pripravo predloga je namreč le 15 dni.

Izkušen pravnik pozna vse postopke in pravne možnosti, ki so na voljo za vrnitev vozniškega dovoljenja. S strokovnim znanjem vam pomaga pripraviti trdno argumentiran predlog in vas vodi skozi celoten postopek. To je najučinkovitejša pot, da si povrnete izpit brez nepotrebnih zapletov in stresa. Pravnik na dlani ima na tem področju več kot 95-odstotno uspešnost! Nikar ne odlašajte, saj ura tiktaka. Vrnite se za volan z le enim klicem na 01 280 8000.

