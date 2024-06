Dejan Vinčić se po 16 letih vrača v Kanal

"V Kanal sem res prišel z največjimi ambicijami in največjim možnim entuziazmom, da pomagam pripeljati klub tja, kamor sodi," je dejal Vinčić, ki je kariero začel v Šoštanju, po odhodu iz Kanala pa je bil nato še član ACH Volleyja, poljskega Belchatowa, Piyango Ankare, francoskih Narbonna in Beauvaisa, Halbanka Ankare, Krasnojarska, poljskega Szarni Radoma, nemškega Friedrichshafna in Rapida iz Bukarešte.

"Dejan je naši zgodbi dal verodostojnost in počaščeni smo, da verjame v naše cilje. Ob tej priložnosti je na mestu, da se ponovno zahvalim tudi našemu sedmemu igralcu, družbi Alpacem, ki je že več kot pol stoletja trden igralec na naši klopi," pa je navdušen novi direktor kluba Hinko Horjup, ki je na tem mestu zamenjal Miloša Grilanca.

Alpacem Kanal bo v naslednji sezoni vodil Gregor Jerončič, s katerim je ob Sočo prišel tudi njegov sin Rok.

