Mariborčani po hudi poškodbi v šoku: "Ubogi moj fant"

Po tesno dobljenem prvem nizu je v drugem sledil šok za gostujočo ekipo. Pri vodstvu 14:12 sta v boju za žogo trčila Alan Košenina in nesrečni Ahmed Ikhbayri. Libero Maribora je Libijcu padel na roko in prišlo je hujšega zloma. Zlomil si je obe podlahtnici in končal sezono. "Žalostno. Sem brez besed. Lahko rečem le, ubogi moj fant. Vsi smo v šoku in v mislih z Ahmedom, ki ga v mariborski bolnišnici čaka operacija," nam je v telefonskem pogovoru dejal trener vijoličnih Sebastijan Škorc, ki v tej sezoni s svojimi "vojaki" spet piše pravljico, zdaj pa mu je v zaključku državnega prvenstva sreča obrnila hrbet.

Trener Maribora Sebastijan Škorc je priznal, da se je poškodba Ikhbayrija vseh močno dotaknila. Foto: Bojan Javornik

V mislih pri Ahmedu

Ahmeda Ikhbayrija čaka operacija in večmesečno okrevanje. Foto: OK Merkur Maribor Mariborčani so kljub grozljivi poškodbi soigralca po petih minutah premora stisnili zobe in tekmo v Kanalu pripeljali do konca ter zmagali s 3:0 v nizih. Za vstop v finale potrebujejo le še eno zmago. "Čeprav nas že jutri čaka drugi polfinalni obračun, smo trenutno v mislih z Ahmedom, ki je res krasen fant. Ekipa ga je sprejela za svojega, zato se sprašujem, zakaj se je moralo to zgoditi. To je šport in poškodbe so sestavni del tega, a to spoznanje ne zmanjšuje bolečine, ki jo čutimo v tem trenutku. Fantom lahko le čestitam, da so v Kanalu odigrali do konca, kot so, tega v takih okoliščinah ne zmorejo vsi, ampak le veliki fantje," je še dejal.

Stroj za točke

Merkurjevci tako v zaključne boje vstopajo brez nosilca igre, ki je z Rokom Možičem v tej sezoni vlekel Škorotov voz. O tem pričajo tudi nore številke. V ligi MEVZA, kjer je Maribor na koncu osvojil drugo mesto, je 25-letni korektor dosegel 248 točk, 4,5 v vsakem nizu, v slovenskem državnem prvenstvu pa je do nesrečne tekme v Kanalu nanizal kar 417 točk, več kot pet v vsakem nizu.

Ko je bilo najtežje, je v tej sezoni Mariborčane reševal odlični Libijec, zdaj pa se bodo morali Mariborčani znajti brez njega. Foto: Bojan Javornik

Že zdaj je jasno, da ga bodo Mariborčani zelo pogrešali. "Ko celotno sezono 'delaš kot nor', ko ne izpustiš enega treninga, ko je vsak trening tekma, je žalostno, da je prišlo do tega. A nič ne moremo, do konca sezono bomo igrali tudi za našega Ahmeda, ki je, naj ponovim, res krasen fant," je še zaključil Škoro.

