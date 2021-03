Brez senzacije: ACH Volley ostaja v igri za naslov

ACH Volley je na odločilni tretji polfinalni tekmi 1. DOL v Tivoliju s 3:1 v nizih premagal Calcit Volley in se v finalu pridružil Merkur Mariboru, ki je bil v drugem polfinalu zanesljivo boljši od Salonita iz Anhovega. Oranžni zmaji bodo lovili že svoj 17. zaporedni naslov, Maribor pa svojega tretjega. Kamničani in Kanalci se bodo med sabo pomerili za tretjo stopničko.

Kamniški odbojkarji so po domači zmagi s 3:0 tudi v drugi polfinalni tekmi končnice državnega prvenstva bili blizu končnemu uspehu, saj so v Tivoliju vodili z 2:0 v nizih. Toda Ljubljančanom je uspel popolni preobrat, tako da so v odločilno tekmo vstopili s psihološko prednostjo. Kljub temu je prvi niz pripadel gostom, ki pa so v nadaljevanju naredil preveč lastnih napak, kar 35 , ob tem pa so bili premalo prodorni na servisu, dosegli so le dva asa in učinkoviti v napadu.

Fotogalerija s tekme v Tivoliju (foto: Vid Ponikvar):

Kamničani so sicer tretjo polfinalno tekmo odlično odprli in dobili prvi niz s 25:21, a ACH Volley je po zaušnici v prvem nizu pobral in hitro izenačil na 1:1, nato pa oster ritem držal tudi v tretjem nizu. Kamničani so tem delovali zelo nebogljeno in na koncu izgubili s kar 14:25. Bolj napet je bil četrt niz, ki pa so ga na koncu tudi z nekaj sreče v svojo prid obrnili domači odbojkarji in se uvrstili v veliki finale, kjer bodo lovili že 17. zaporedni naslov.

Merkur Maribor prvi finalist

Foto: Bojan Javornik Štajerci so finale zagotovili že v finale. Odbojkarje Merkurja poškodba libijskega korektorja Ahmeda Ihbajrija, ki si je v drugem nizu prve tekme v Kanalu zlomil roko, ni spravila s tira. Kot so obljubili, so stopili skupaj, dokazali, da imajo dovolj široko klop, in se prek Salonita že z drugo gladko polfinalno zmago uvrstili v finale. Ihbajrija je na korektorskem mestu spet zamenjal Alen Šket, na mestu sprejemalca pa je Ukrajinec Jevgenij Kisiljuk dobil prednost pred Žigom Donikom.

Da so Mariborčani kljub težavam kakovostnejša ekipa, je pokazal že začetek, prav Kisiljuk in Šket sta poskrbela za vodstvo 6:3. Gostje so sicer hitro vzpostavili ravnotežje, celo povedli s 17:16, toda nato se je domačemu trenerju Sebastijanu Škorcu obrestovala menjava Mihe Cafute s Titom Kovačičem, po njegovih servisih, tudi enim asom, so Mariborčani prišli do vodstva 20:17, zmage domačih v nizu pa Primorci niso več ogrozili.

V drugem nizu je bil na igrišču enosmeren promet, tretji pa je bil spet izenačen, pa čeprav so ga gostitelji odprli z vodstvom 5:1, nato pa vodili tudi z 10:5. Toda Kanalci so jih ujeli, po asu Ireneja Karnela pa pred končnico celo povedli z 20:18. Nato pa so naredili nekaj nepotrebnih napak, na drugi strani je odgovornost v svoje roke prevzel Rok Možič, z 18 točkami najučinkovitejši igralec tekme, ki je s pomočjo Šketa poskrbel, da se tekma ni podaljšala. Mladi up slovenske odbojke jo je končal kar z asom.