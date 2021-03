Mariborčanke po maratonski drami do prednosti, zmaga tudi za branilke naslova

Na uvodni polfinalni tekmi najmočnejše ženske odbojkarske lige so prvakinje iz Kamnika s 3:1 premagale novogoriški GEN-I Volley in si priigrale zaključno žogo za finale. Bolj vroče je bilo na obračunu med Sip Šempetrom in Novo KBM Branikom, na katerem so Štajerke do polfinalne prednosti prišle po petih nizih.

Kamniške odbojkarice tudi po svoji tretji tekmi ostajajo le pri enem porazu na tekmah državnega prvenstva, tako kot na četrtfinalnih tekmah proti Ankaranu pa tudi tokrat niso posebej blestele, kar velja predvsem za sprejem. Praktično v vseh nizih so imele dobro obdobje serviranja, ko je odpovedal domači sprejem, to pa so znale izkoristiti in priti do zmage. Gostje so dosegle devet asov, z 20 točkami se je izkazala Olivera Kostić, tri manj je na drugi strani dosegla Lebanova, ki je v statistiko vpisala tudi štiri ase.

Maraton Mariborčankam

Šempetranke so dolgo časa v rednem delu zasedale drugo mesto, a ob koncu so jih tudi po zaslugi dveh zmag na medsebojnih tekmah Mariborčanke prehitele in si priborile malenkost boljši položaj v polfinalu. So pa bile letošnje medsebojne tekme izenačene, izenačen boj se je napovedoval tudi za tokratni obračun, a da bo tako dolg in negotov ni pričakoval nihče. Z izjemo tretjega niza so bili prav vsi nizi maratonski, tudi skrajšan je bil skoraj tako dolg kot normalen.

Mariborčanke so slavile po petih nizih. Foto: Aleš Oblak

Šempetranke so po zaslugi fenomenalnega bloka, statistika kaže, da so dosegle kar 24 blok točk (Vita Črnila osem, Lara Rituper pa sedem), večino v prvih treh nizih, vodile z 2:1, v četrtem bile v prednosti s 14:11, a niz vendarle izgubile. Tie break so odprle z vodstvom 5:2, v "podaljšku" imele pet zaključnih žog (tudi v prvem nizu so zapravile tri), a tudi te niso zadostovale za uspeh. Izkušena Danijela Džaković je v ključnih trenutkih opravila svojo nalogo, z 31 točkami je bila tudi najučinkovitejša v mariborski vrsti.

A tudi s tako učinkovitostjo ni bila niti blizu Savinjčanki Niki Markovič, nekdanji velik up slovenske odbojke, je dosegla kar 45 točk, kar je zagotovo eden boljših dosežkov v zgodovini slovenske lige. Domača korektorica je vknjižila štiri bloke in dva asa. V asih pa so bile gostje boljše, dosegle so jih devet, od tega tri Lorena Lorber Fijok.