Koprčanke upravičile vlogo favorita, Formiske šokirale Ankaran

V ženskem odbojkarskem prvenstvu iščejo zadnja dva četrtfinalista, sodeč po prvih tekmah osmine finala sta bližje uvrstitvi med najboljših osem ekip Luka Koper in Formis. Koprčanke so v gosteh s 3:0 (23, 20, 20) premagale Ljutomer, Rogožanke pa so bile prav tako s 3:0 (22, 16, 12) boljše od Ankarana.

Koprčanke, velike favoritinje, so v Ljutomeru v prvem nizu vodile že s sedmimi točkami razlike, a morale niz reševati v končnici. Tudi v preostalih dveh so domače pokazale soliden odpor, toda do presenečenja se niso dokopale. Najučinkovitejša igralka tekme je bila s 15 točkami Tina Kaker.

Najbrž pa ni nihče pričakoval, da bodo Rogožanke, sicer najboljša ekipa 1.B lige, tako gladko premagale Ankaran. Na začetku tekme so imele domače igralke očitno nekaj treme, zaostale so za štiri točke, toda hitro vzpostavile ravnotežje, prevzele pobudo, ki je bila iz trenutka v trenutek večja. Najbolj zaslužne za zmago gostiteljic so bile Žana Godec, dosegla je 16 točk, Julija Grubišič Čabo, prispevala je 15 točk, in Ronja Štampar, slednja je tri od 14 točk vknjižila z bloki.