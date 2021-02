Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zadnjem, 21. krogu rednega dela 1. DOL za dekleta je odprto le še eno vprašanje, in sicer, kdo bo končal na drugem mestu. Sip Šempeter ima sicer tri ročke prednosti pred Novo KBM Branikom, a če v soboto izgubi v Kamniku in bankirke slavijo v Ljubljani, bodo slovenske podprvakinje zaradi večjega števila zmag prehitele Šempetranke. Ostala mesta so že razdeljena.