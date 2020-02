Velik preobrat Šempetrank, Kamničanke in Mariborčanke do zanesljive zmage

V 1. DOL za dekleta so se začeli boji v modri in zeleni skupini. Odbojkarice Calcita so s 3:0 odpravile Koper. Brez izgubljenega niza so slavile tudi branilke naslova, odbojkarice Nove KBM Branika, ki so odpravile Grosuplje. Precej bolj vroče je bilo v Novi Gorici, kjer so Šempetranke po zaostanku z 0:2 v nizih priredile preobrat in premagale GEN-I Volley. To je druga zmaga odbojkaric SIP Šempeter nad Novogoričankami v zadnjih treh tednih.

Po preobratu je v Novi Gorici je Sip Šempeter s 3:2 premagal GEN-I Volley, ta je v izenačenem boju že vodil z 2:0, a nato dopustil Šempetrankam, da preobrnejo rezultat v svojo korist. Kriza Primork, ki je odnesla trenerja Tilna Kozamernika in pred dnevi tudi grško reprezentantko Anno Spanou, se tako nadaljuje, po novem porazu so morale Savinjčankam prepustiti tudi tretje mesto na prvenstveni razpredelnici.

Obe ekipi sta odlično servirali, gostje so dosegle 12, domače pa devet asov. Pri Novogoričankah je bila s 26 točkami najučinkovitejša Sara Kovač, pri zmagovalkah jih je Jerneja Lakovšek dosegla 21, od tega štiri z asi, tri neubranljive servise pa je na nasprotno stran poslala tudi kapetanka in nekdanja reprezentantka Mojca Božič, njeni začetni udarci so nasploh gostiteljicam povzročali veliko težav.

Koprčanke nudile boljši odpor kot v torek

V torek so Kamničanke v zadnji tekmi rednega dela državnega prvenstva v Kopru brez večjih težav premagale domačo ekipo, ki pa je v Kamniku, v prvem krogu modre skupine, prikazala veliko boljšo igro. Predvsem v prvem nizu so bile Koprčanke blizu zmagi, dober odpor pa so nudile tudi v drugem in tretjem. Na koncu je odločala večja kakovost domače ekipe, ki je imela na voljo več razpoloženih igralk, zanimivo pa je, da so bile gostje po statističnih podatkih uspešnejše na sprejemu in v bloku, domačinke pa na servisu in v napadu.

Kamničanke so zmagale s 3:0 v nizih. Foto: Klemen Brumec

"Z glavami nismo bili popolnoma na tekmi, naša zbranost ni bila najboljša, ampak ne glede na to, smo v prvem nizu izid po zaostanku 11:17 obrnili v svojo korist. Pa tudi v drugem in tretjem nizu smo morali vložiti kar veliko naporov, da smo tekmo končali brez izgubljenega niza, kar je bil naš osnovni cilj. Druge stvari bomo morali v prihodnjih dneh popraviti, kajti s takšno igro se prihodnji petek proti Šempetrankam tekma za nas ne bo končala dobro. Zdaj bomo končno lahko v miru nekaj dni trenirali in verjamem, da bo naša igra spet boljša," je po tekmi dejal domači trener Gregor Rozman.

Štajerke z najmanj težavami

Z najmanj težavami so do točk prišle Mariborčanke, proti ATK Grosupljemu niso blestele, a vse nize vendarle zanesljivo dobile. Trener Radovan Gačič ne more biti zadovoljen s sprejemom, razlika med ekipama pa je nastala v napadu. Pri Novi KBM Braniku je bila s 17 točkami najučinkovitejša Američanka Tessa Ann Grubbs, ki pa spet ni bila zanesljiva pri sprejemu začetnih udarcev.

1. DOL, ženske, drugi del, 1. krog:

Modra skupina: Sobota, 15. februar:

Calcit Volley : Luka Koper 3:0 (24, 22, 21)

Nova KBM Branik : ATK Grosuplje 3:0 (13, 17, 18)

GEN-I Volley : SIP Šempeter 2:3 (23, 22, -22, -23, -10) Lestvica: 1. Nova KBM Branik 15 tekem - 40 točk

2. Calcit Volley 15 ­- 39

3. Sip Šempeter 15 - 28

4. GEN-I Volley 15 - 28

5. Luka Koper 15 - 15

6. ATK Grosuplje 15 - 13