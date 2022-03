Začenja se boj za zadnji četrtfinalni vstopnici

S prvima tekmama osmine finala med OD Krim in Braslovčami ter Luko Koper in Formisom se danes začenja končnica odbojkarskega državnega prvenstva za ženske. V boj za naslov slovenskih prvakinj, ki ga branijo odbojkarice Calcit Volleyja, se podaja deset ekip.

Organizatorja prve in morebitne tretje tekme osmine finala sta ekipi iz 1B. DOL, Formis in Braslovče, ki si bosta v obračunu z Luko Koper in OD Krimom poskušali zagotoviti preboj v 1A. DOL in hkrati tudi v četrtfinale, v katerem že čaka najboljših šest ekip rednega dela Calcit Volley, Nova KBM Branik, SIP Šempeter, Ankaran, GEN-I Volley in ATK Grosuplje.