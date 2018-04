Zvezdnik Maribora potožil, da so se jim v Stožicah zatresle noge

Martin Milec po večnem derbiju

Mariborčanom se ni posrečil sanjski načrt, s katerim bi se približali Olimpiji in rezultatsko krizo, ki je v spomladanskem delu očitna, prekinili z odmevno zmago v Ljubljani. Na koncu so lahko še srečni, da so se rešili iz primeža zeleno-belih gostiteljev, ki so imeli v rokah vodstvo in izjemno priložnost Ricarda Alvesa, a se je takrat, ko je bil rezultat 1:0 za zmaje, izkazal Jasmin Handanović. S posredovanjem dvoboja je ustavil strel Portugalca, njegovi soigralci pa so čez nekaj minut poskrbeli za izenačenje.

Niso pokazali najboljše igre

Akcijo je po desni strani v 82. minuti začel Martin Milec in ostro podal v kazenski prostor, kjer se je žoga ob pravem času znašla pri osamljenem Luki Zahoviću, ki mu ni bilo težko premagati Aljaža Ivačiča. Maribor je izenačil in zapustil Ljubljano neporažen, vseeno pa na vijoličastem avtobusu ob vrnitvi na Štajersko ni bilo zaznati velikega zadovoljstva. V Stožicah so načrtovali boj za vse tri točke, a se je Olimpija izkazala za zelo neugodnega tekmeca.

Vrhunci večnega derbija v Ljubljani:

"Glede na to, da smo izgubljali in nismo pokazali najboljše igre, ki jo Maribor premore, moramo biti zadovoljni s to točko. Po drugi strani pa je normalno, da smo si želeli treh točk," je priznal 26-letni nogometaš, ki prihaja iz Podove pri Račah. Po dvoboju z Olimpijo je bil izbran za edinega nogometaša Maribora, ki se lahko pojavi pred novinarskimi mikrofoni.

Premalo sproščeni in mirni

Mariborčanom je točko zagotovil rezervist Luka Zahović. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Zanj ni bilo reprezentančnega premora, saj je kot izbranec Tomaža Kavčiča nastopil na tekmah z Avstrijo (0:3) in Belorusijo (0:2). Verjel je, da bo v tem tednu vendarle občutil sladkost zmage in v Ljubljani premagal Olimpijo, a se mu ni izšlo niti to. Na dvoboju z ogromnim vložkom, zaradi katerega so se zatresle noge številnim izbrancem Darka Milaniča, saj je bila to ena zadnjih priložnosti, da se približajo Ljubljančanom, je osvojil "le" točko.

"Na igrišču se je opazilo, da nismo bili dovolj sproščeni in mirni. Malce so se nam zatresle noge. V drugem polčasu smo se dogovorili, da bomo poskušali biti čim bolj sproščeni in mirni, na koncu pa vseeno nismo zadovoljni z razpletom. No, glede na to, da smo izgubljali, je točka v redu," se je popravil slovenski reprezentant, ki je v torek nastopil pred napol praznimi tribunami, tokrat pa je bil v Stožicah priča vzdušju, ki se ga ne bi sramovali niti v močnejših in bolj razkošnih ligah.

Želi se oddolžiti Violam, zdaj čaka na spodrsljaje Olimpije

"Lepo je igrati pred polnimi Stožicami oziroma pred polnimi tribunami, kjerkoli že poteka tekma. Hvala Violam, da so prišle v takem številu. Res je bilo lepo igrati to tekmo. Upam, da se bomo na koncu veselili in se jim oddolžili za vse trenutke, ki nam jih dajejo," želi desni bočni branilec, ki se je v karieri dokazoval tudi v Belgiji in na Nizozemskem, do konca sezona prehiteti Olimpijo in z Mariborom osvojiti nov naslov prvaka.

Si bodo Issah Abbas, Dario Čanađija in soigralci v nadaljevanju sezone privoščili dovolj spodrsljajev, da bi ponudili Mariboru priložnost za naskok na prvo mesto? Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Naloga bo zelo zahtevna, saj ima Olimpija s tekmo več pred Mariborom deset točk prednosti, večna rivala pa se bosta do konca sezone pomerila le še enkrat, 19. maja v okviru 34. kroga v Ljudskem vrtu. Na Štajerskem nogometaši v vijoličastem dresu zagotovo še niso vrgli puške v koruzo.

"Pred Olimpijo je zdaj nekaj težkih tekem (najprej jih čaka pokalna tekma s Celjem v sredo, op. p.). Upamo, da bo Olimpiji kdaj spodrsnilo, moramo pa vseeno gledati bolj na nas kot na njih. Moramo se dvigniti, začeti zmagovati. Le tako bomo lahko osvojili prvenstvo," se Milec zaveda, da usoda "šampionskega" Maribora že dolgo ni odvisna le od njih, ampak predvsem od drugih.