Milanič priznal, da to ni pravi Maribor. O Zlatku ni želel govoriti.

Trenerja Olimpije in Maribora po večnem derbiju v Stožicah

"Za nami je kakovostna in zanimiva tekma. Skupno gledano smo bili boljši, a na koncu je remi realen rezultat. Predvsem v prvem polčasu smo 35 minut igrali na res visoki ravni in imeli popoln nadzor nad igro. Škoda, da nismo zadeli. Drugi polčas je bil veliko bolj izenačen. Škoda, da nismo zmagali, saj smo do vodstva prišli v najboljšem trenutku. Takrat, ko je začel dobro igrati Maribor. Na koncu smo žal prejeli gol in remizirali, čeprav smo bili bližje zmagi, a moram biti zadovoljen. Z načinom igre in s tem, da smo v prvem polčasu pokazali napredek v igri, moram biti zadovoljen. Videl sem veliko pozitivnega," je bil po remiju, prvem po šestih prvenstvenih zmagah v nizu, izčrpen Igor Bišćan.

Igor Bišćan je ostal zvest samemu sebi in kljub visoki prednosti ostaja miren. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Prvaki ne bi bili, tudi če bi zmagali

"Žal mi je predvsem, da v prvem polčasu, ko smo res dominirali, nismo zadeli. Bili smo zelo hrabri, podajali smo in veliko kombinirali. Toda svojim igralcem nimam česa zameriti. Ne bi bilo pošteno, glede na to, kako so odigrali. Presenetili so me," je nogometaše v zelenih dresih pohvalil trener Olimpije, ki je do vodstva prišla v 69. minuti, ko je zadel Mitch Apau. Nekaj minut pozneje je imel stoodstotno priložnost za povišanje vodstva Ricardo Alves, a je Portugalcu, ki tokrat ni bil pri strelu, veselje z odlično obrambo preprečil Jasmin Handanović.

"Če bi imel na izbiro, koga postaviti v to situacijo, bi izbral njega. Žal ni zadel, včasih žoga noče v gol. Ni pa res, da bi zdaj že proslavljali naslov, če bi zmagali. Bili bi bližje naslovu, a do konca sezone je še veliko tekem," je še povedal Hrvat, ki je v Stožice prišel pred začetkom sezone.

Načrt je bil drugačen

"Za nami je zahtevna tekma. Začeli smo slabo. Želeli smo biti agresivni, a nam ni šlo. Plan je bil, da bomo pritisnili visoko, a je bila Olimpija v prvem polčasu veliko boljša. Potem smo vzpostavili ravnovesje, kar je bil tudi naš plan. Najprej smo igrali v postavitvi (4-4-2), v kateri smo skušali pritisniti na Olimpijo, potem smo želeli z nekaj napadalci in rombom na sredini igrišča napasti za zmago. Prejet zadetek nam je pokvaril račune, a me veseli, da smo se vrnili v igro. To, da smo zadeli, ko smo bili v res neugodnem položaju, pomeni veliko," je po tekmi razlagal Darko Milanič.

Ob trenerju Maribora je tokrat namesto Zlatka Zahovića sedel Miran Pavlin. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Zlatko Zahović? Brez komentarja.

O tem, ali ob desetih točkah zaostanka za Olimpijo s tekmo manj še verjame v naslov, ni želel preveč govoriti. "Bolj kot naslov je zame pomembno to, da iz te tekme nekaj odnesem. Jasno mi je, da bi morali biti boljši. Predvsem kar se tiče igre z žogo nismo na takšni ravni, kot bi morali biti. Več bi si morali upati, več bi se morali odkrivati. Pravi Maribor je sposoben bistveno več. Moramo ostati pri našem planu in iti iz tekme v tekmo," je še povedal trener Maribora, ki tokrat ob sebi ni imel Zlatka Zahovića.

Športni direktor Maribora je zaradi znanih dogodkov s tiskovne konference po zadnji tekmi Maribora pred reprezentančnem premorom, ko je v Ljudskem vrtu zmagalo Krško, suspendiran in ga ni bilo v Stožicah, a njegov prijatelj in sodelavec o njem ni želel govoriti. "Brez komentarja," je odgovoril na vprašanje o tem, kaj njegova odsotnost pomeni za Mariborčane.

Luka Zahović je zadel in naznanil, da se utegne njegova strelska forma popraviti. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kaj pomeni gol Luke Zahovića, bomo še videli

Je pa zato nekaj besed namenil njegovemu sinu, Luki Zahoviću, ki je tokrat zadel in prekinil strelski post. "To pomeni veliko za njegovo samozavest. Kaj pomeni za nas, pa bomo videli na naslednjih tekmah," je o napadalcu, ki je na 14 tekmah v tej sezoni v prvenstvu dosegel samo dva gola, povedal Milanič.