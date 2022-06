Žrtev prometne nesreče nekdanji nogometaš Mure

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pomurske policiste so v četrtek okoli 16. ure obvestili o prometni nesreči, ki se je zgodila med naseljema Gederovci in Rankovci. V nesreči sta bila udeležena 29-letni voznik osebnega avtomobila in 44-letni motorist. Zdravnik je na kraju nesreče potrdil smrt voznika motornega kolesa.

Gre za nekdanjega nogometaša Beltincev, Tišine, Bakovcev, tudi Mure. Za zadnjo je Nikola Talaber pred dobrima dvema desetletjema branil na nekaj tekmah v prvi ligi. "Danes nas je pretresla novica, da nas je veliko prezgodaj zapustil naš nekdanji vratar Nikola Talaber. Svojcem v teh težkih trenutkih izrekamo iskrene sožalje. Nikola, počivaj v miru!" je NŠ Mura zapisala na svojih družbenih omrežjih.

To je že druga tragična novica iz sveta slovenskega nogometa, potem ko je pred petimi dnevi v 43. letu starosti umrl nekdanji nogometaš NK Celje in slovenske reprezentance Goran Sanković.