Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V prometni nesreči med naseljem Gederovci in Rankovci je umrl motorist.

V prometni nesreči med naseljem Gederovci in Rankovci je umrl motorist. Foto: Getty Images

Pomurske policiste so danes okoli 16. ure obvestili o prometni nesreči, ki se je zgodila med naseljema Gederovci in Rankovci. V nesreči sta bila udeležena osebni avtomobil in motorno kolo. Zdravnik je na kraju nesreče potrdil smrt voznika motornega kolesa.