Prometna nesreča v Novem mestu: Otrok stekel na cesto v trenutku, ko ...

Na Lamutovi ulici v Novem mestu se je v četrtek okoli 8. ure zgodila prometna nesreča, v kateri je 10-letni otrok utrpel lažje poškodbe. Otrok je z dvorišča stanovanjske hiše stekel na cesto v trenutku, ko je mimo pravilno pripeljala 74-letna voznica osebnega avtomobila, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Kot so še zapisali na policiji, so starši poškodovanega otroka odpeljali v bolnišnico, kjer so mu oskrbeli lažje poškodbe. Policisti okoliščine še preiskujejo.