Zagreb: stepla sta se zaradi prometne nesreče

V Zagrebu so včeraj zabeležili hud pretep na Zagrebški aveniji. Očividec je za portal 24sata dejal, da je plešasti moški po prometni nesreči napadel moškega iz drugega avtomobila. Na posnetku je videti, kako najprej s pestjo udari v zadnje steklo avta, nato pa napade še moškega in ga z nogo udari v glavo.

VIDEO Tučnjava sa Zagrebačke avenije II. dio: 'Htio ga je izvući, ovaj se zaključao i zvao policiju'https://t.co/RH9kDBYpTq pic.twitter.com/MgSRh0xVQT — 24sata (@24sata_HR) May 25, 2022

Zagrebška policijska uprava je včeraj okoli 10.15 prejela prijavo o prometni nesreči na križišču Zagrebške avenije in Petrovaradinske ulice, v kateri sta bila udeležena eno osebno vozilo in kombi.

"Želel se je pretepati"

Očividec, ki je bil na kraju dogodka, je povedal, da je videl moškega, ki je izstopil iz avta in se želel pretepati. Ker drugi moški iz avtomobila ni želel izstopiti, je s pestjo udaril v zadnje steklo avtomobila. "Rekel bi, da sta se stepla zaradi prometa in semaforjev," je povedal.

Drugi očividec pa je dejal, da sta voznika zadeve glede prometne nesreče začela urejati pri semaforju. Pravi, da je videl plešastega moškega, ki je drugega hotel izvleči iz avta. Ta se je zaklenil in poklical policijo.

Na zagrebški policiji so potrdili, da so po prometni nesreči ukrepali in da okoliščine fizičnega spopada še ugotavljajo. Več podrobnosti bo znanih po preiskavi.