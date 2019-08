Scenarij, ki po tanku in traktorju razvnema domišljijo Hrvatov in Srbov

Danes bo v Monte Carlu zelo slovesno in vroče. V dvorani Grimaldi Forum se bo zbrala evropska klubska nogometna smetana, predstavniki 32 klubov iz 16 držav, ki se bodo od 17. septembra dalje potegovali za največjo lovoriko, kar jo je moč osvojiti v Evropi. Za naslov evropskega prvaka, ki ga brani Liverpool. Na Hrvaškem in v Srbiji, pa tudi drugod, vzbuja posebno pozornost možnost, da bi se v isti skupini srečala zgodovinska rivala Dinamo Zagreb in Crvena zvezda!

Kdo bo sodeloval na današnjem žrebu? Boben 1:

Liverpool (Ang), Chelsea (Ang), Barcelona (Špa), Manchester City (Ang), Juventus (Ita), Bayern (Nem), PSG (Fra), Zenit (Rus – Miha Mevlja) Boben 2:

Real Madrid (Špa), Atletico Madrid (Špa – Jan Oblak), Borussia Dortmund (Nem), Napoli (Ita), Šahtar (Ukr), Tottenham (Ang), Ajax (Niz), Benfica (Por) Boben 3:

Lyon (Fra), Bayer Leverkusen (Nem), RB Salzburg (Avt), Olympiakos (Grč), Club Brugge (Bel), Valencia (Špa), Inter (Ita – Samir Handanović), Dinamo Zagreb (Hrv – Petar Stojanović) Boben 4:

Lokomotiv Moskva (Rus), Genk (Bel), Galatasaray (Tur), RB Leipzig (Nem – Kevin Kampl), Slavia Praga (Češ), Crvena zvezda (Srb), Atalanta (Ita – Josip Iličić), Lille (Fra) Prvi krog skupinskega dela lige prvakov bo odigran 17. in 18. septembra, zadnji pa 10. in 11. decembra. Finale bo 30. maja 2020 v Istanbulu na olimpijskem stadionu Atatürk.

Real kot nenosilec!

Beli baletniki bodo skušali v tej sezoni prikazati boljše predstave kot v prejšnji, ko jih je v osmini finala lige prvakov izločil Ajax. Foto: Reuters Pogled na seznam nosilcev je pričaral zanimivo druščino, ki ponuja kar nekaj vprašanj. Zakaj v prvi kakovostni skupini denimo ni takšnega velikana kot je Real Madrid? Zato, ker se je v prvem bobnu znašlo osem nosilcev, ki jih je Uefa izbrala po posebnem, vnaprej določenem ključu. Časti članstva v najmočnejši skupini so deležni le branilec naslova (Liverpool), zmagovalec lige Europa (Chelsea) in pa šest prvakov držav z največjim koeficientom uspešnosti v evropskih tekmovanjih (Španija, Anglija, Italija, Nemčija, Francija in Rusija).

Ker so beli baletniki v la ligi osvojili šele tretje mesto, so se morali kljub največjemu koeficientu uspešnosti (146.000) med vsemi evropskimi klubi zadovoljiti s položajem v drugem bobnu. Vsi preostali udeleženci lige prvakov, prav vsi so deležni ogromne finančne nagrade Uefe – 15,25 milijona evrov - so se na podlagi koeficienta, v katerem so zajeti rezultati zadnjih petih sezon, razdelili v drugo, tretjo in četrto kakovostno skupino.

Obračun, ki bi predstavljal več kot le nogometno tekmo

Navijači Crvene zvezde so si po velikem remiju proti Young Boys (1:1 v Beogradu) privoščili veliko slavje. Foto: Reuters Prvič po 20 letih se je pripetilo, da zagrebški Dinamo med evropsko elito ni uvrščen v četrti, ampak tretji boben. S tem pa se ponuja priložnost, ki že dalj časa fascinira ljubitelje nogometa na Hrvaškem in v Srbiji, saj bi se lahko v ligi prvakov v isti skupini srečala Dinamo in Crvena zvezda.

Zgodovinsko gledano goreča rivala, katerih nikoli odigrana tekma na Maksimirju 13. maja 1990, polna navijaških incidentov in ostrega odgovora policije, je ponujala svojevrstno uverturo v poznejša dogajanja, polna vojnih grozot in trpljenja. Evropska nogometna zveza (Uefa) tega, da bi lahko takšni tekmi (v Zagrebu in Beogradu) predstavljali najvišjo možno stopnjo tveganja, ni vzela v obzir v tolikšni meri, da bi že vnaprej preprečila tovrstno kombinacijo žreba. Za dodaten dvig napetosti sta poskrbela še nedavna prizora izpred stadionov v prestolnicah Srbije in Hrvaške. Na prvi je bil v ospredju vojaški tank, na drugi pa traktor. Oba vozila predstavljata močno simboliko bolečih dogodkov izpred četrt stoletja, ko je na dobršnem delu Hrvaške divjala vojna.

Crvena zvezda proti Dinamu? Komentarja iz Beograda in Zagreba. Navijači Dinama po razpadu Jugoslavije še niso spremljali dvoboja med modrimi in Crveno zvezdo. Foto: Reuters ''Nimamo želje, a bi rad videl, da se pomerimo z Dinamom. Samo zaradi tega, da pokažemo na igrišču, kdo je boljši. Mislim, da je Crvena zvezda najboljši in največji klub v regiji. Bi pa zagotovo ta dvoboj poskrbel za dogajanja izven igrišč, ki nimajo povezave s športom. Temu bi se najraje želel izogniti,'' je dejal predsednik beograjskega velikana Zvezdan Terzić. ''To bi bilo zanimivo za medije. Bomo videli, kako bo. Dobro se bomo pripravili na tekme. Verjamem, da smo lahko na dveh tekmah boljši od Crvene zvezde,'' je sporočil trener Dinama Nenad Bjelica in zadnjo ''provokacijo'', ko se je pred beograjskim stadionom znašel tank, označil za nepotrebno. ''Ne potrebujemo dvigovanja napetosti in vračanja v preteklost. Živimo v sedanjosti, zato moramo iskati načine, kako vzpostaviti drug z drugim čim boljše odnose,'' je dodal hrvaški strateg, ki ima veliko zaupanje v sposobnosti Petra Stojanovića.

Handanovića rešil novejši dogovor

Samir Handanović je pri milanskem Interju deležen posebne časti. Foto: Reuters Povsem drugače je pri predstavnikih Rusije (Zenit in Lokomotiv) ter Ukrajine (Šahtar), ki se tudi v tej sezoni zaradi političnih napetosti med državama ne bodo mogli pomeriti med seboj. V skupini se ne bo moglo pomeriti več klubov iz iste nacionalne zveze, vselej bodo to predstavniki štirih različnih držav. Največ (po štiri) predstavnike imajo najmočnejše štiri države. To so Anglija, ki se je v prejšnji sezoni ponorčevala iz ostalega dela Evrope, saj je podala vse finaliste lige prvakov in lige Europa, Španija, Italija in Nemčija. V posebnem dogovoru z Uefo, katero je predstavljal predsednik Aleksander Čeferin, imajo od sezone 2018/19 omogočeno pravico do štirih udeležencev, ki jim ni potrebno igrati kvalifikacij.

Zaradi tega se je med drugimi že drugič zapored po podobnem scenariju med elito znašel milanski Inter. V serie A je stežka osvojil četrto mesto, v Evropi pa bo skušal s kapetanom Samirjem Handanovićem napraviti še boljši rezultat kot lani, ko mu je poznejši finalist Tottenham spretno preprečil napredovanje v osmino finala.

Na delu kar šest Slovencev, se bo pisala zgodovina?

Josip Iličić bo bogato kariero začinil še z nastopi v ligi prvakov. Foto: Reuters V skupinskem delu lige prvakov bo nastopilo kar šest klubov s slovenskimi legionarji. Prvič v zgodovini bi se lahko celo pripetilo, da bi eno izmed osmih skupin sestavljali štirje klubi, prav vsi okrepljeni s Slovenci. Med njimi so štirje aktualni reprezentanti (Miha Mevlja, Jan Oblak, Petar Stojanović in Josip Iličić), dva pa sta se že poslovila od državnega dresa (Samir Handanović in Kevin Kampl).

V svojih klubih skoraj vsi računajo na polno zaupanje trenerja, z minutažo (vsaj v začetku sezone) ne more biti zadovoljen le obrambni steber slovenske izbrane vrste Mevlja, ki po vrnitvi iz Rostova pri Zenitu še ni v najbolj resnih načrtih trenerja Sergeja Semaka.

Atalanta je edini debitant med evropsko elito, podobno med slovenskimi udeleženci velja za Iličića, ''polovično'' pa za Red Bull Salzburg, saj bo bogati avstrijski klub prvič nastopil v ligi prvakov, odkar preskakuje nogometne ovire s pomočjo kapitala radodarnega pokrovitelja. V ligi prvakov je nastopil že v prejšnjem stoletju (1994/95), a takrat še kot predhodnik Casino Salzburg. Brez povezave z rdečimi biki.

Bomo priča "skupini smrti"?

Evropski prvak Liverpool je v novo sezono vstopil z evropskim superpokalom. Foto: Reuters Ljubitelji nogometa se že lep čas kratkočasijo s sestavljanjem raznih kombinacij, v katerih prednjačijo tako imenovane "skupine smrti". Scenariji so brutalni, saj bi lahko ples kroglic poskrbel tudi za takšne skupine, kot so denimo – Liverpool, Real Madrid, Inter in RB Leipzig ali pa Manchester City, Atletico, Lyon in Atalanta … Veliko je možnosti, prav lahko pa se zgodi, da bi vsi štirje udeleženci ene izmed osmih skupin prihajali iz lige priljubljene ''petice'' (Ang, Fra, Ita, Nem in Špa).

Po drugi skupini so možne tudi skupine, ki na prvi pogled bolj spominjajo na udeležence evropske lige. Primer ponuja skupina z Zenitom, Benfico, zagrebškim Dinamom in praško Slavio.