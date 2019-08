Od več kot 600 igralcev šesterica s posebnimi dresi. Samir Handanović je med njimi.

Začela se je nova sezona najboljše italijanske nogometne lige, zadnjo tekmo prvega prvenstvenega kroga pa bomo videli danes zvečer, ko bo Inter, ki je po nekaj zvenečih okrepitvah tihi favorit za naslov, v Milanu gostil novinca v ligi Lecce, pri katerem si nogometni kruh služi Žan Majer.

Na tej tekmi bo domača vrata branil Samir Handanović, na svojem dresu s številko ena na hrbtu pa bo kot eden od le šestih izmed več kot 600 nogometašev, ki so prijavljeni za novo sezono italijanske serie A, na prsih nosil prav posebno značko oziroma zlat znak.

Ta čast bo 35-letnemu Ljubljančanu pripadla, ker je bil ob koncu pretekle sezone izbran za najboljšega vratarja v ligi.

Pristal je v družbi Cristiana Ronalda

Tak zlat znak (v sredini spodaj) bo na dresu v sezoni 2019/20 nosila šesterica igralcev. Med njimi bo tudi Slovenec. Foto: S.S. Lazio Ob Handanoviću bodo zlato značko na vseh domačih tekmah v sezoni 2019/20 na dresu nosili še najkoristnejši igralec prejšnje sezone, Portugalec Cristiano Ronaldo iz Juventusa, najboljši strelec prejšnje sezone, italijanski veteran Fabio Quagliarella iz Sampdorie, ki je pri 36 letih v prejšnji sezoni zmogel kar 26 prvenstvenih golov, najboljši branilec, Senegalec Kalidou Koulibaly iz Napolija, najboljši vezist, Srb Sergej Milinkovć-Savić iz Lazia, in najboljši mladi igralec v ligi, veliki up italijanskega nogometa Nicolo Zaniolo iz Rome.

Značke, ki jih bodo tako v prvenstvu kot v pokalu vseskozi na dresih nosili najboljši nogometaši, so v Italiji novost. Prav tako je spremenjen sistem izbora najboljših.

Prej so jih izbirali po precej bolj subjektivnem ključu, glasovali so namreč vsi nogometaši, ki nastopajo v ligi. Po novem nagrade podeljujejo po precej bolj objektivnem ključu, ob katerem najboljše izberejo pri Opta Sports in Necto Sports. Gre za podjetji z dolgoletnimi izkušnjami dela na področju statistične analize športnih podatkov.

Nagrade za najboljše v Italiji podeljujejo od leta 1997

Samir Handanović z nagrado za najboljšega leta 2013 Foto: Getty Images



Med letoma 2011 do 2018 so podelitev imenovali Gran Gala del Calcio, v okviru katere je bil Handanović za najboljšega izbran dvakrat, pred tem pa je podelitev slišala na ime Oscar del Calcio. Potekala je med letoma 1997 in 2010, v njej pa so, na primer, izbirali tudi najboljšega italijanskega nogometaša v ligi, najboljšega tujca, najboljšega trenerja in tudi najboljšega sodnika. Pri obeh so zmagovalce izbirali nogometaši. Nagrade za najboljše v Italiji podeljujejo od leta 1997, zdajšnja najbolj sveža podoba nagrad, ob kateri podeljujejo šest priznanj (najboljši strelec, najkoristnejši igralec, najboljši mladi igralec, najboljši vratar, najboljši branilec in najboljši vezist), pa je že tretja po vrsti.Med letoma 2011 do 2018 so podelitev imenovali Gran Gala del Calcio, v okviru katere je bil Handanović za najboljšega izbran dvakrat, pred tem pa je podelitev slišala na ime Oscar del Calcio. Potekala je med letoma 1997 in 2010, v njej pa so, na primer, izbirali tudi najboljšega italijanskega nogometaša v ligi, najboljšega tujca, najboljšega trenerja in tudi najboljšega sodnika. Pri obeh so zmagovalce izbirali nogometaši.

Približuje se že številki 500 v najboljši italijanski ligi

Handanović je torej, kljub že zelo zrelim letom, najboljši v ligi, ki je že od nekdaj slovela po odličnih vratarjih. Lepo priznanje in še en pečat na dolgoletni nogometni poti, v kateri je ob 81 nastopih in številnih odličnih predstavah v majici slovenske reprezentance poskrbel še za številne odmevne klubske dosežke.



V prvi italijanski ligi je za Inter, Udinese, Treviso in Lazio zbral že 443 nastopov, v tem času pa bil že trikrat, v letih 2011, 2013 in zdaj 2019, izbran za najboljšega vratarja v najboljši italijanski ligi.

Gigi Buffon, ki se je po vrnitvi v Juventus sprijaznil z vlogo rezervista, je bil najboljši že 13-krat. Foto: Getty Images

Nesporni kralj je kdo drug kot Gianluigi Buffon

Od vseh vratarjev, ki so v njej nastopili, se lahko z več nagradami od takrat, ko jih podeljujejo, pohvali samo še zimzeleni Gianluigi Buffon. Legendarni vratar, ki pri 41 letih še naprej vztraja kot član Juventusa, je nesporni kralj, prejel je namreč kar 13 nagrad za najboljšega.



S Handanovićem si drugo mesto deli še en legendarni italijanski vratar Angelo Peruzzi, dve nagradi za najboljšega je zbral Handanovićev predhodnik med vratnicama Interja, Brazilec Julio Cesar, po enkrat pa sta bila najboljša še tretji legendarni nekdanji italijanski vratar Francesco Toldo in zdajšnji vratar Rome, še en Brazilec Alisson.

Vsi najboljši vratarji prve italijanske lige od leta 1997:

1997: Angelo Peruzzi (Juventus)

1998: Angelo Peruzzi (Juventus)

1999: Gianluigi Buffon (Parma)

2000: Francesco Toldo (Fiorentina)

2001: Gianluigi Buffon (Parma)

2002: Gianluigi Buffon (Juventus)

2003: Gianluigi Buffon (Juventus)

2004: Gianluigi Buffon (Juventus)

2005: Gianluigi Buffon (Juventus)

2006: Gianluigi Buffon (Juventus)

2007: Angelo Peruzzi (Lazio)

2008: Gianluigi Buffon (Juventus)

2009: Julio Cesar (Inter)

2010: Julio Cesar (Inter)

2011: Samir Handanović (Udinese)

2012: Gianluigi Buffon (Juventus)

2013: Samir Handanović (Inter)

2014: Gianluigi Buffon (Juventus)

2015: Gianluigi Buffon (Juventus)

2016: Gianluigi Buffon (Juventus)

2017: Gianluigi Buffon (Juventus)

2018: Alisson (Roma)

2019: Samir Handanović (Inter)