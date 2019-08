Handanović zaklenil vrata, Lukaku takoj zadel, Inter pa skočil na vrh

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Inter, ki ga po novem vodi Antonio Conte, je v ponedeljek z zmago s 4:0 pred domačimi navijači v zadnji tekmi 1. kroga nove sezone italijanskega prvenstva s 4:0 premagal novinca v ligi Lecce in skočil na vrh lestvice. Med strelce se je vpisal tudi Belgijec Romelu Lukaku, ki je po bogatem prestopu in prihodu iz Manchester Uniteda zadel že takoj ob debiju. Samir Handanović, kapetan Milančanov, je branil vso tekmo. Pri gostih je bil od prve do zadnje minute na igrišču Žan Majer.