Mladi Slovenec, ki ga je Maribor prodal za milijon evrov, navdušuje v Italiji

Osem najboljših italijanskih klubov v prejšnji sezoni si je zagotovilo neposreden nastop v osmini finala. To so prvak Juventus, pokalni zmagovalec Lazio, Iličićeva Atalanta, Handanovićev Inter, Milan, Torino, Roma in Napoli.

Pokalni vikend se je na Apeninskem polotoku začel v petek Genovi, kjer je Genoa Roka Vodiška s 4:1 odpravila tretjeligaša Imolese. Slovenskega vratarja ni bilo v kadru.

Majer za 4:0, Celar za 2:1

Večina dvobojev 1. kroga italijanskega pokala je bila na sporedu v nedeljo. Med strelce sta se vpisala dva slovenska legionarja. Prvoligaš Lecce Žana Majerja je z lahkoto izločiti Salernitano (4:0), končni rezultat pa je dosegel Žan Majer. Odigral je vso tekmo, tako kot nekdanji napadalec Gorice Gianluca Lapadula, dvakratni strelec na srečanju.

Zadetek Žana Majerja pri 2:38:

Drugoligaš Cittadella, za katerega igra tudi posojen 20-letni napadalec Rome Žan Celar, je v dramatičnem srečanju premagal Carpi Eneja Jeleniča. Dvoboj je bil odločen šele po izvajanju kazenskih strelov (8:7), po 120 minutah pa je bil rezultat 3:3. Nekdanji up Triglava in Maribora se je izkazal. V igro je vstopil v 60. minuti, nato pa se deset minut pozneje vpisal med strelce. V polno je zadel še na drugi pokalni tekmi zapored za Cittadello in jo popeljal v vodstvo z 2:1. V izdihljajih srečanja je Michele Vano izenačil na 2:2 in izsilil podaljšek. Pozneje je zadel še enkrat in se tako pri gostih pohvalil s hat-trickom.

Celar, leta 2017 ga je Maribor prodal Romi za milijonov evrov, je v podaljšku zapravil strel z bele točke. V 101. minuti je zapravil veliko priložnost za izenačenje na 3:3, a je njegov klub dve minuti pred koncem podaljška le izničil zaostanek, tako da so maloštevilni gledalci, zbralo se jih je le okrog 1.500, spremljali skupinsko loterijo. Zmagovalca je odločilo izvajanje 11-metrovk. Mladi slovenski napadalec Celar je takrat zatresel mrežo in pomagal gostiteljem do zmage. Koprčan Jelenič je pri gostih odigral 84 minut.

Birsa zaradi izključitve soigralca igral le 41 minut

Valter Birsa je s Cagliarijem napredoval v italijanskem pokalu v 4. krog. Foto: Getty Images Cagliari je doma z 2:1 premagal Chievo iz Verone. Gostiteljem je do zmage do 41. minute pomagal Valter Birsa. Iz igre je moral zaradi rdečega kartona soigralca Rafaela, po katerem je moral trener prerazporediti ekipo, krajšo pa je potegnil prav izkušeni Primorec. Njegov dolgoletni soigralec pri Chievo in slovenski izbrani vrsti Boštjan Cesar je z novopečenim drugoligašem pred nekaj dnevi podaljšal pogodbo do konca sezone, a ni kandidiral za gostovanje na Sardiniji. Je pa v Cagliarju dvoboj s klopi za rezervne igralce spremljal 18-letni Slovenec Daniel Pavlev.

SPAL Jasmina Kurtića je pričakovano doma izločil tretjeligaša iz Sala (3:1), Belokranjec pa je odigral vso tekmo. Empoli je z dvema slovenskima legionarjema – Juretom Balkovcem in Leom Štulcem – po podaljšku izločil Pescaro. Nekdanji lev bočni branilec Domžal je v igro vstopil v 80. minuti, nekdanji zvezni igralec Kopra pa je odigral vso tekmo. Drugoligaš Frosinone Luke Krajnca je dosegel najvišjo zmago večera. Monopoli je ugnal kar s 5:1, Mariborčan pa je spremljal dvoboj s klopi za rezervne igralce.