Siniša Mihajlović je s prihodom na štadion šokiral (nogometni) svet

Cristiano Ronaldo je z Juventusom prišel do zmage z 1:0 v Parmi, kjer je sodniška tehnologija razjezila Portugalca, ki je v novo sezono krenil tako, kot ni vajen. Brez gola. VAR je namreč razveljavil njegov zadetek.

Še veliko bolj je bil VAR na udaru v Firencah, kjer se ni oglasil ob očitno spregledanem simuliranju Driesa Mertensa ob enajstmetrovki za Napoli. Ta je prišel do spektakularne zmage s 4:3 proti Fiorentini, za katero je debitiral francoski zvezdnik Franck Ribery.

Za spektakularnih 3:3 sta na Olimpijskem štadionu v Rimu poskrbela Roma in Genoa.

Zelo pestro je bilo tudi v Ferrari, kjer je Spal Jasmina Kurtića proti Atalanti, za katero ni igral kaznovani Josip Iličić, vodil z 2:0, a so gostje prišli do zmage s 3:2. Zadnja dva gola za moštvo, ki odšteva dneve do prvih minut v zgodovini kluba v ligi prvakov, je zabil Luis Muriel. Kolumbijec, ki je v Bergamo letos poleti prišel za 15 milijonov evrov.

Sedemkratni evropski prvak Milan je že takoj na začetku doživel boleč udarec. Z 0:1 je izgubil v Vidmu proti Udineseju.

Veliko zanimivega se je zgodilo v prvem krogu italijanske serie a. Pestro bo tudi danes zvečer, ko bo v sezono, v kateri njegovo dobro okrepljeno moštvo mnogi vidijo kot tihega favorita za naslov, s kapetanskim trakom na roki in značko za najboljšega vratarja v ligi na prsih popeljal Samir Handanović. Z Interjem bo ob 20.45 gostil povratnika med prvoligaše Lecce z Žanom Majerjem v postavi (ali na klopi).

V Verono se je pripeljal neposredno iz bolnišnice v Bologni

Toda vso nogometno, pa tudi širše dogajanje je na Apeninskem polotoku in še kje je v nedeljo zvečer zasenčil Siniša Mihajlović. Ali mu v boju s hudo boleznijo koristilo ali ne, je vprašanje, a 50-letni Srb se je pojavil na klopi Bologne, ki je gostovala v Veroni.

Mihajlović se je za tak korak odločil le 41 dni za tem, ko je začel z intenzivno terapijo v boju proti levkemiji.

To hudo bolezen so mu diagnosticirali sredi julija.

Rdeč karton, ki ga Slovenci nikoli ne bomo pozabili

Rdeč karton na tekmi v Charleroiju. Foto: Reuters Siniše Mihajlovića se slovenski nogometni navdušenci seveda dobro spominjamo.



Bil je eden glavnih akterjev ene najbolj pomembnih, zagotovo pa najbolj legendarne tekme v zgodovini slovenskega nogometa. Prve tekme Slovenije na velikih tekmovanjih,



Pri vodstvu Slovenije s 3:0 je Sašo Udovič takratnega zvezdnika rimskega Lazia sprovociral, da ga je ta v 60. minuti prejel odrinil, prejel rdeč karton in Jugoslavija je ostala z desetimi na igrišču.



Preostanek zgodbe verjetno poznate, a vseeno … Slovenija je v pol ure z igralcem več zapravila tri gole prednosti in na koncu remizirala s 3:3. Boli še danes, res je. se slovenski nogometni navdušenci seveda dobro spominjamo.Bil je eden glavnih akterjev ene najbolj pomembnih, zagotovo pa najbolj legendarne tekme v zgodovini slovenskega nogometa. Prve tekme Slovenije na velikih tekmovanjih, 13. junija 2000 v Charleroiju , kjer sta se v tekmi prvega kroga skupine C evropskega prvenstva 2000 merili Slovenija in takratna Jugoslavija.Pri vodstvu Slovenije s 3:0 jetakratnega zvezdnika rimskega Lazia sprovociral, da ga je ta v 60. minuti prejel odrinil, prejel rdeč karton in Jugoslavija je ostala z desetimi na igrišču.Preostanek zgodbe verjetno poznate, a vseeno … Slovenija je v pol ure z igralcem več zapravila tri gole prednosti in na koncu remizirala s 3:3. Boli še danes, res je.

Izpolnil je obljubo, ki jo je dal nogometašem

"Zmagal bom za družino, za otroke, za tiste, ki me imajo radi," je javnosti sporočil takrat, svojim nogometašem pa obljubil, da jih bo v prvem prvenstvenem krogu spremljal ob igrišču. Prav to se je tudi zgodilo. V nedeljo dopoldne je dobil zeleno luč s strani zdravnikov, se usedel v avto in iz bolnišnice v Bologni odpotoval v 145 kilometrov oddaljeno Verono, kjer se je v hotelu pred tekmo pridružil ekipi. Z njo je s pomočjo moderne tehnologije komuniciral ves čas intenzivnih terapij.

Pri Bologni so to, da bo sedel na klopi, svojim navijačem z obvestilom na Twitterju sporočili uro pred začetkom tekme, ki jo je vidno shujšani in z obližem na vratu Mihajlović vodil od začetka do samega zaključka, ko je nekaj trenutkov pred zadnjim sodnikovim žvižgom odšel in se nemudoma vrnil v bolnišnico.

Rezultat je bil tokrat v ozadju, a omeniti velja, da se je tekma končala z remijem 1:1.

Ali bo Mihajlović na delu tudi v naslednjem krogu, ko Bologno že v petek čaka domača tekma s Spalom, ni znano, so pa nedeljskemu hrabremu dejanju Srba, ki je v italijanskem nogometu pustil globok pečat, zaploskali številni.

Prek družabnih omrežij so se javili tudi nekateri tekmeci Bologne iz italijanske lige. Inter in Napoli, denimo.

