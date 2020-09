Mihajlović uspešno okreval po koronavirusu

Siniša Mihajlović se v Bologni vrača na trenersko mesto, so danes potrdili v klubu. Zdaj 51-letni Srb je uspešno okreval po okužbi z novim koronavirusom, ki so jo potrdili 21. avgusta po vrnitvi z dopusta na Sardiniji.

Bolezen pred resnim izbruhom bolezni je bila v primeru Mihajlović velika, saj je nekdanji zvezdnik jugoslovanskega in svetovnega nogometa lani uspešno prebolel levkemijo. Prvič bo na treningu prisoten že v torek.

Nogometaš iz okolice Vukovarja je v začetku 90-ih let zaslovel predvsem v dresu Crvene zvezde, nato pa odšel v Italijo, kjer je igral za Romo, Sampdorio, Lazio in milanski Inter. Z Apeninskim polotokom je ostal povezan tudi kot trener. Pred Bologno je vodil Milan, Torino, Fiorentino, Sampdorio in Catanio, pa tudi Sporting Lizbono in reprezentanco Srbije.