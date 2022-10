Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V prvi slovenski nogometni ligi je mimo več kot četrtina prvenstva, pa smo doslej videli eno samo trenersko menjavo (Damir Krznar je na klopi Maribora zamenjal Radovana Karanovića). V zadnjih letih so trenerske glave hitreje padale. Drugače je v največjih evropskih ligah, kjer se je moralo posloviti že 15 trenerjev. Jean-Marc Furlan s klopi Auxerra tudi zato, ker je navijačem kazal sredinec.

V prvi francoski ligi je najprej pretekli konec tedna Lyon Petra Bosza zamenjal z Laurantom Blancom. Zdaj je vodstvo zadnjeuvrščenega kluba v ligi Bresta odpustilo trenerja Michela Der Zakariana. Brest je v prvih desetih krogih sezone osvojil le šest točk. Zakarian je ekipo vodil od lanskega poletja, v prejšnji sezoni so bili enajsti.

Ta torek je brez trenerja ostal tudi Auxerre. Razlog, da se je moral posloviti Jean-Marc Furlan, ni samo zgolj 16. mesto v ligue 1, temveč tudi dogodek z zadnje tekme, ko je navijačem nasprotnikove ekipe dvakrat pokazal sredinec. Klub je njegovo dejanje obsodil, sam pa je na novinarski konferenci dejal, da ne obžaluje, saj so ga navijači žalili.

Po štiri menjave že v Italiji, Angliji in Nemčiji

Torek novo trenersko menjavo prinaša v italijanski serie A. Gabriele Cioffi ni več trener Verone. Vodstvo kluba ga je odpustilo po nedeljskem porazu s Salernitano (1:2). Cioffi je mesto trenerja prevzel poleti in podpisal dvoletno pogodbo. Toda rumeno-modri, ki jih je v prejšnji sezoni vodil Igor Tudor, so na devetih tekmah osvojili le pet točk (ena zmaga, dva remija). Diego Lopez je favorit za Cioffijevega naslednika, piše Football Italia.

Siniša Mihajlović Foto: Guliverimage Cioffi je sicer že četrta trenerska žrtev v elitni italijanski ligi v tej sezoni po Marcu Giampaolu (Sampdoria), Siniši Mihajloviću (Bologna) in Giovanniju Stroppi (Monza).

Štiri trenerske menjave so se po vsega devetih krogih zgodile tudi v angleški premier ligi. Chelsea je sedmega septembra odslovil Thomasa Tuchla, Bournmouth pa že teden prej Scotta Parkerja. Pred dnevi je trenerja odpustil Wolverhampton (Bruno Lage), novega pa je moral poiskati tudi Brighton, saj je Graham Potter postal trener Chelseaja.

Tudi v prvi nemški bundesligi so službo izgubili že štirje glavni trenerji: Domenico Trdesco (RB Leipzig), Thomas Reis (Bochum), Gerardo Seoane (Bayern) in nazadnje Pellegrino Matarazzo (Stuttgart). Samo dve menjavi pa za zdaj v klubih prve španske lige: pred dnevi sta trenerja menjala Elche in Sevilla.

Kaj pa naši južni sosedi? Od desetih klubov prve hrvaške lige je med sezono (12 krogov) trenerja menjalo že pet ekip. Seveda je med njimi Hajduk Split, ki v zadnjih dveh desetletjih v povprečju v sezoni zamenja trenerja dvakrat (nekajkrat ga je trikrat).