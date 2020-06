Siniša Mihajlović pri Bologni do leta 2023

Srbski nogometni trener Siniša Mihajlović je podaljšal pogodbo z Bologno do leta 2023, so sporočili iz kluba. Enainpetdesetletni Mihajlović je imel veljavno pogodbo z italijansko prvoligaško ekipo do leta 2022, na željo kluba pa jo je podaljšal še za eno sezono.

Srbski nogometni strokovnjak je lani poleti razkril, da je zbolel za levkemijo, a je tudi med zdravljenjem s kemoterapijo vodil ekipo iz največjega mesta dežele Emilija-Romanja.

Bologna je pred nadaljevanjem italijanskega prvenstva, ki je bilo marca prekinjeno po izbruhu pandemije novega koronavirusa, na desetem mestu v 20-članski serie A, v ponedeljek, 22. junija, pa bo gostila vodilni Juventus.

Mihajlović je v času igralske kariere igral za Vojvodino, Crveno zvezdo, Romo, Lazio, Sampdorio in Inter, leta 2006 pa je zaplul v trenerske vode. Od tedaj je vodil številne italijanske prvoligaške klube, kot so Bologna, Catania, Fiorentina, Sampdoria, AC Milan in Torino ter portugalski Sporting iz Lizbone, med letoma 2012 in 2013 je bil tudi selektor Srbije.