Mihajlović po odpustu iz bolnišnice že na delovnem mestu

Siniša Mihajlović, ki so mu leta 2019 diagnosticirali levkemijo, je v ponedeljek zapustil polikliniko.

Trener italijanskega nogometnega prvoligaša Bologne Siniša Mihajlović, ki so mu leta 2019 diagnosticirali levkemijo, je v ponedeljek zapustil polikliniko Sant'Orsola v Bologni po zdravljenju po ponovitvi bolezni. Danes pa je že vodil trening svoje ekipe, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Karizmatični in v Italiji zelo priljubljeni Mihajlović se je tako že vrnil na svoje delovno mesto v trening-centru Bologne Casteldebole. Dopoldne ob 11. uri je vodil trening ekipe. Pred treningom je imel pogovor z ekipo, kjer se je lahko končno znova srečal in objel z igralci. Igralci rossobluja so v centru pripravili žar v čast Mihajlovićeve vrnitve.

Triinpetdesetletni srbski strokovnjak, ki je oktobra 2019 prestal presaditev kostnega mozga, se je 26. marca začasno umaknil s položaja trenerja. Kot je razkril, je zaradi nevarnosti ponovitve bolezni moral znova na terapijo v bolnišnico.

The boss back on the training pitch ☺️❤️💙#WeAreOne pic.twitter.com/2KaXCvH6OB — Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) May 5, 2022

Nekdanji jugoslovanski reprezentant, veljal je za enega najboljših izvajalcev prostih strelov svoje generacije, od leta 2018 vodi Bologno. Ekipo, ki ji je grozila selitev v drugo ligo, je spravil na deseto mesto. Bologna je v naslednjih dveh sezonah končala na 12. mestu. Trenutno zaseda 13. mesto v serie A.

Nogometaš iz okolice Vukovarja je v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja zaslovel predvsem v dresu Crvene zvezde, nato je odšel v Italijo, kjer je igral za Romo, Sampdorio, Lazio in milanski Inter.

Z Apeninskim polotokom je ostal povezan tudi kot trener. Pred vnovičnim prihodom na klop Bologne je vodil Milan, Torino, Fiorentino, Sampdorio in Catanio, pa tudi Sporting Lizbono in reprezentanco Srbije.

