Kaj se je dogajalo v slačilnici Reala? #video

Nogometaši Real Madrida so v polfinalu lige prvakov proti Manchester Cityju pripravil še en epski preobrat in se zasluženo uvrstili v veliki finale. Zelo veselo je bilo tudi po tekmi v njihovi slačilnici.

Veliki finale lige prvakov bo potekal med Liverpoolom in Real Madridom, ki je po novi poslastici in pravi drami izločil Manchester City. Ta je tako ostal brez drugega zaporednega finala in možnosti, da vendarle osvoji prvo lovoriko v ligi prvakov.

Tekma je bila odločena šele v podaljšku. V 93. minuti je v kazenskem prostoru Reala Ruben Dias naredil prekršek nad Benzemajem, glavni sodnik srečanja Daniele Orsato pa je takoj pokazal na belo točko. Njegovo odločitev so nato potrdili še iz sobe za VAR. Odgovornost je prevzel Benzema in z natančnim strelom premagal nemočnega Edersona ter s tem zadetkom Real popeljal v veliki finale.

Temu primerno je bilo tudi vzdušje v slačilnici Špancev, ki so plesali. Plesali so verjetno še dolgo v noč.