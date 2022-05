Nov čudež Reala, ki odmeva po vsem svetu

''Ko se je že zdelo, da bomo izpadli, nam je do zmage pomagala tradicija kluba. Našli smo zadnje zaloge energije. Ko smo izenačili, smo imeli v podaljšku psihološko prednost. Bilo je zahtevno, saj je City nadzoroval potek srečanja, a smo iz zadnje priložnosti na tekmi le uspeli priigrati podaljšek. Presrečen sem, da smo se prebili v finale, kjer nas v Parizu čaka še en velik tekmec. Takšnih smo že vajeni. To bo fantastična nogometna tekma,'' je dejal Carlo Ancelotti, izkušeni italijanski strateg, ki je le nekaj dni po imenitnem podvigu, ko je postal prvi Zemljan, ki je popeljal klub do državnega naslova v vseh petih najmočnejših prvenstvih v Evropi, proslavljal nov podvig.

Ohranjali so mirno kri

Čeprav se je barka Reala na povratni polfinalni tekmi lige prvakov proti Cityju nevarno potapljala, saj je kraljevi klub v skupnem seštevku zaostajal že s 3:5 (3:4 v Manchestru in 0:1 do predzadnje minute srečanja v Madridu), je ohranjal mirno kri in v zaključku srečanja povlekel pravilne poteze. Na zelenico je poslal sveže, mlade moči. Veliko izkušenih prvokategornikov se je preselilo na klop, Hrvata Luko Modrića je denimo v 75. minuti zamenjal 18 let mlajši Francoz Eduardo Camavinga, nato pa je v vsem sijaju zablestel še en rezervist, mladi Brazilec Rodrygo. ''Zaostajali smo. Bili smo mrtvi, nato pa se je zgodilo, kar se je zgodilo. Navajeni smo, da se v tem dresu borimo vedno do zadnje sekunde. Bili smo že skoraj odpisani, a smo nato po mojem prvem zadetku le začeli verjeti v napredovanje,'' je dejal napadalec Reala, navdušen nad svojim strategom. ''Ancelotti je gospod, šef, pa tudi prijatelj.''

Brazilski napadalec, njegovo polno ime je Rodrygo Silva de Goes, ima komaj 21 let. Nogometni otrok Santosa, kluba, ki ga je pred davnimi desetletji najbolj proslavil legendarni Pele, jo je zagodel Manchester Cityju. Zdelo se je že, da bo bogati angleški klub brez večjih težav uvrstil v finale, ko si je po zaslugi izjemnega zadetka Riyada Mahreza v 73. minuti priigral prednost z 1:0. Skupno je proti belim baletnikom vodil že s 5:3, hkrati pa je bolj dišalo po drugem zadetku gostov kot pa izenačenju v Madridu, a je vseeno sledil čudežni preobrat. Ne prvič, ampak že tretjič v tej sezoni v ligi prvakov.

Real se je že večkrat vrnil od mrtvih

Nogomet je znova pokazal svoj obraz nepredvidljivosti, nazoren dokaz, kako lahko v nekaj vročih minutah nadoknadiš bled vtis z večjega dela srečanja, ko si bil v podrejenem položaju. In čakal na svojo priložnost, nato pa jo v kotlu evforičnih navijačev, ki niso obupali do zadnje sekunde, izkoristil z obrestmi. Real se je doma vračal od mrtvih že proti PSG in Chelseaju, zdaj pa je pokvaril načrte še Cityju. V izdihljajih srečanja, tik pred tem je imel ''najdražji rezervist'' na svetu, Jack Grealish, za katerega je City lani odštel Aston Villi skoraj 120 milijonov evrov, a na največjih tekmah ni član udarne enajsterice angleških prvakov, na pladnju napredovanje svojega kluba. Ponudili sta se mu dve izjemni priložnosti, da bi podvojil prednost Cityja na 2:0 in pahnil Real v hude težave. A mu vendarle ni uspelo.

Prvič je Real na golovi črti reševal požrtvovalni Ferland Mendy, nato pa se je na vratih Reala izkazal Thibaut Courtois. Belgijski vratar je upe Reala o preobratu ohranil pri življenju. Na koncu je prejel nagrado za igralca srečanja, Rodrygo pa je z dvema zadetkama, doseženima v pičlih nekaj minutah, zagotovil podaljšek. Takrat so bili gostje v šoku, pobrali se niso niti ob vstopu v podaljšek, kar je izkoristil Karim Benzema in z natančnim strelom z bele točke (to je bil že njegov 43. zadetek v tej sezoni na 43. tekmi) poskrbel za še enega v nizu zgodovinskih preobratov. Navijači Reala so jih v tej sezoni doživeli že ogromno. Razočaranje na strani Cityja, ki mu grozi, da bi lahko navkljub izjemnim predstavam po koncu sezone ostal celo brez lovorike, saj mu v angleškem prvenstvu diha za ovratnik Liverpool, je bilo ogromno.

''Bili smo tako blizu, a se na koncu nismo uvrstili v finale." Foto: Reuters

Trener Josep Guardiola je še enkrat več okusil, kako grenko je biti poraženec. Kako se je znajti tik pred velikimi vrati finala, nato pa v nekaj minutah izgubiti vse. ''Bili smo tako blizu, a se na koncu nismo uvrstili v finale. V prvem polčasu nismo bili tako dobri, kot bi si želeli, a tudi nismo preveč trpeli. V drugem delu smo našli ritem, ki nam je ustrezal, a nismo igrali najboljše. To je razumljivo, vendarle je to polfinale lige prvakov. V zadnjih desetih minutah so igralci Reala napolnili naš kazenski prostor. Nogomet je nepredvidljiv, kar je treba sprejeti. Potrebovali bomo nekaj časa, da bomo to preboleli. Do konca sezone nas čakajo še štiri tekme,'' je dejal Guardiola, ki je s Cityjem zapravil že šesto priložnost, da bi osvojil tako želen naslov evropskega prvaka. Najdlje je prišel lani, ko se je uvrstil v finale in izgubil proti Chelseaju.

''To je bil večer, poln čustev. Zelo sem ponosen na to ekipo in navijače. Hvala vsem. Se vidimo na finalu v Franciji'' je prek socialnih omrežij zapisal Karim Benzema, ki je v tej sezoni v ligi prvakov dosegel že 15 zadetkov. Kar deset v izločilnem delu.

A night full of emotions... Very proud of this 𝘁𝗲𝗮𝗺 and the 𝗠𝗮𝗱𝗿𝗶𝗱𝗶𝘀𝘁𝗮𝘀 ¡ Hasta el final ! GRACIAS 🤍 𝗦𝗲𝗲 𝘆𝗼𝘂 𝗶𝗻 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 ! 🇫🇷🔥 #Nueve #HalaMadrid #UCL #aporla14 #Alhamdulilah 🤲🏼❤️ pic.twitter.com/68CNRITjwh — Karim Benzema (@Benzema) May 4, 2022

Real je postal prvi klub v zgodovini lige prvakov, ki je izgubil enkrat tako v osmini finala, četrtfinalu in polfinalu, a se vseeno uvrstil v sklepno dejanje.

Njegov trener Ancelotti bo 28. maja v Parizu pisal zgodovino, saj bo vodil moštvo v velikem evropskem finalu že petič! To ni uspelo še nikomur.

''Ta ekipa je zmožna vsega. Izločili smo že PSG in Chelsea. Verjeli smo do konca. V zadnjih minutah je bilo neverjetno. Vedeli smo, da je vse mogoče, ko igramo doma. Mendy je na golovi črti rešil drugi zadetek Cityja, nato sem ubranil priložnost še jaz. Nato smo dali dva zadetka, tekmec je bil mrtev. Bili smo boljši v podaljšku. Morali smo se dobro braniti in to tudi opravljali z odliko. Komaj čakam na finale. Ko igra Real finale, gre po naslov,'' sporoča belgijski vratar Thibaut Courtois, ki je ohranjal bele baletnike pri življenju z izjemnimi posredovanji.

Real se je uvrstil že v rekordni 17. evropski finale. Ima 13 lovorik. Liverpool bo zaigral v jubilejnem desetem finalu, za zdaj se lahko pohvali s šestimi evropskimi zvezdicami.

Trener Reala Carlo Ancelotti je po tekmi objel sina Davideja, ki mu pomaga pri delu pri madridskem velikanu.