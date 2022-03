Mihajlović zaradi nevarnosti ponovitve bolezni znova hospitaliziran

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trener italijanskega nogometnega prvoligaša Bologne Siniša Mihajlović, ki so mu leta 2019 diagnosticirali levkemijo, je danes sporočil, da bo zaradi nevarnosti ponovitve bolezni znova hospitaliziran.

"Stanje remisije, umiritve bolezni po presaditvi kostnega mozga oktobra 2019, je bilo odlično, a so te bolezni žal zahrbtne. Zadnje analize so pokazale tveganje za ponovitev. Da bi se temu izognil, bom moral znova na terapijo v bolnišnico," je na novinarski konferenci razlog za svojo prihodnjo odsotnost s trenerske klopi Bologne pojasnil 53-letni srbski strateg.

"Tokrat ne bom poskušal z drsečim startom na nasprotnika, ki mi želi pobegniti. To bom predvideval že vnaprej in mu ne bom dovolil, da me prehiti," je v nogometnem žargonu boj z limfomom opisal karizmatični trener.

Nekdanji jugoslovanski reprezentant, veljal je za enega najboljših izvajalcev prostih strelov svoje generacije, bo prihodnji teden sprejet v bolnišnico Sant'Orsola v Bologni.

Ko je leta 2018 prispel v Bologno, je ekipo, ki ji je grozila selitev v drugo ligo, spravil na deseto mesto. Bologna je v naslednjih dveh sezonah končala na 12. mestu, kar je tudi trenutno mesto zasedbe v serie A.

Nogometaš iz okolice Vukovarja je v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja zaslovel predvsem v dresu Crvene zvezde, nato je odšel v Italijo, kjer je igral za Romo, Sampdorio, Lazio in milanski Inter.

Z Apeninskim polotokom je ostal povezan tudi kot trener. Pred vnovičnim prihodom na klop Bologne je vodil Milan, Torino, Fiorentino, Sampdorio in Catanio, pa tudi Sporting Lizbono in reprezentanco Srbije.