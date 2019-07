Mihajlović danes začel intenzivno terapijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbski nogometni strokovnjak Siniša Mihajlović, ki je prejšnji teden na novinarski konferenci v Bologni, kjer opravlja vlogo trenerja članske ekipe, razkril, da boleha za levkemijo, je že bolnišnici in bo danes začel terapijo, je sporočil italijanski klub. Mihajlović je v pokončni drži poudaril, da bo dobil tudi to bitko.

"Naš trener je v soboto izjavil, da komaj čaka, da gre v bolnišnico. Držal je besedo. V dogovoru z našo zdravniško ekipo in hematološkim oddelkom inštituta Seragnoli je v bolnišnico odšel že v ponedeljek, dan prej, kot je bilo sprva dogovorjeno," so v sporočilu za javnost zapisali pri Bologni.

Klub, ki ga je srbski strokovnjak rešil pred izpadom iz serie A minulo sezono, je ob tem sporočil Mihajloviću: "V napad od prvega trenutka, kot si obljubil. Mi smo s tabo. Forza, Siniša!"

Mihajlović je v soboto razkril, da je zbolel za levkemijo, zdravniki pa so odkrili, da gre za akutno obliko bolezni in da je nujna intenzivna terapija.

Srb je prvo trenersko službo opravljal prav v Bologni leta 2008, vrnil pa se je januarja letos in jo iz boja za obstanek popeljal do desetega mesta. V Italiji je sicer že od leta 1992, ko je kot nogometaš igral za Romo, Sampdorio, Lazio in Inter.

Po upokojitvi je leta 2006 začel kot pomočnik Roberta Mancinija pri Interju, sam pa je prvič vodil klub novembra 2008, in sicer Bologno. Zatem je bil še trener Catanie, Fiorentine, Sampdorie, Milana in Torina.

Mihajlović, nekdaj tudi nogometaš Borova, Vojvodine in Crvene zvezde, je bil srbski selektor od maja 2012 do novembra 2013.