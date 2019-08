Navijači Dinama na tank Crvene zvezde odgovorili s traktorjem

Dan potem ko so na ploščadi pred stadionom beograjskega nogometnega kluba Crvena zvezda njeni navijači postavili tank, so pred stadionom v Zagrebu privrženci Dinama parkirali stari traktor. Na Hrvaškem ocenjujejo, da gre za ustrezni odgovor navijačev Dinama na provokacijo iz Beograda.

Fotografije traktorja, ki je bil parkiran pod zahodno tribuno stadiona Maksimir, na kateri so obeležja navijaške skupine Bad Blue Boys, so se hitro razširile v hrvaških medijih in na družbenih omrežjih. Traktor so po nekaj urah umaknili z območja stadiona.

Na Hrvaškem podoba traktorja spominja na odhod pripadnikov srbske manjšine med hrvaško vojaško operacijo Nevihta, ko naj bi Hrvaško zapustilo približno 200.000 državljanov srbske narodnosti, večina na traktorjih. Hrvaška skrajnja desnica rada grozi preostalim Srbom na Hrvaškem, da bodo znova "prižigali traktorje".

Postavitev tanka v Beogradu je povzročila precejšnje vznemirjenje na Hrvaškem. Na družbenih omrežjih in medijskih spletnih portalih so se vrstili zapisi, da gre za provokacijo, češ da naj bi bil stari jugoslovanski tank model T-55, izdelan v Sovjetski zvezi, uporabljen v bojih v Vukovarju med osamosvojitveno vojno na Hrvaškem.

Provokacije s tanki in traktorji so lahko uvod v nove spopade med navijači Dinama in Crvene zvezde, če bosta kluba v isti skupini tekmovanja v ligi prvakov. Tako Dinamo kot Crvena zvezda sta se namreč v torek zvečer z neodločenima izidoma 1:1 zagotovila mesto med evropsko nogometno elito. Zagrebčani bodo na žrebu skupin v tretjem kakovostnem razredu, Beograjčani pa v četrtem.