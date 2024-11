Bo Kek v kratkem poklical Gliho?

Slovenska nogometna reprezentanca bo danes na žrebu v Nyonu malo po 13. uri dobila tekmeca v dodatnih kvalifikacijah za obstanek v ligi B lige narodov. Kandidati so Armenija, Bolgarija, Kosovo in Slovaška. Vrhunec plesa kroglic na sedežu Uefe bo predstavljal žreb četrtfinalnih parov lige narodov, kjer je v boju za naslov ostalo še osem velikanov.

Največje pozornosti je deležen žreb četrtfinalnih parov, ki se bo začel malo po 12. uri. O zmagovalcu lige narodov se je v preteklosti odločalo na zaključnih turnirjih, kjer so nastopili le zmagovalci skupin iz lige A, tokrat pa je drugače. Med najboljših osem sta se uvrstili najboljši reprezentanci iz vsake skupine, skupno torej osem, v četrtfinalu pa bodo zmagovalci skupin deležni statusa nosilcev, hkrati pa bodo povratni dvoboj odigrali na domačih tleh.

Kapetan Portugalske Cristiano Ronaldo bo danes dobil tekmeca v četrtfinalu lige narodov. Bo to Italija, Nizozemska ali Danska? Foto: Reuters

Pri žrebu bo upoštevano pravilo, da se v četrtfinalu ne smeta pomeriti ekipi, ki sta jeseni igrali v isti skupini. Tako ne bodo mogoči pari Portugalska – Hrvaška, Francija – Italija, Nemčija – Nizozemska in Španija – Danska. Po četrtfinalu bo v začetku junija sledil zaključni turnir, ki bo potekal v eni izmed držav, ki bo nastopila v polfinalu, veliki finale pa bo odigran 8. junija. V zadnjem, odigranem pred dvema letoma na Nizozemskem, je Španija po izvajanju kazenskih udarcev v Rotterdamu premagala Hrvaško.

Žreb četrtfinalnih parov lige narodov: Zmagovalci skupin: Portugalska, Francija, Nemčija, Španija

Drugouvrščeni v ligi A: Hrvaška, Italija, Nizozemska, Danska Žreb za preboj/obstanek v ligi A: Tretjeuvrščeni v ligi A: Škotska, Srbija, Madžarska, Belgija

Drugouvrščeni v ligi B: Grčija, Avstrija, Turčija, Ukrajina Žreb za preboj/obstanek v ligi B: Tretjeuvrščeni v ligi B: Slovenija, Gruzija, Islandija, Irska

Drugouvrščeni v ligi C: Slovaška, Kosovo, Bolgarija, Armenija Žreb za preboj/obstanek v ligi C: Najboljša četrtouvrščena v ligi C: Latvija, Luksemburg

Drugouvrščena v ligi D: Malta, Gibraltar

Slovenija še brez zmage nad Bolgarijo

Kekovi izbranci so v skupini B3 lige narodov osvojili tretje mesto, tako da jih spomladi, dvoboja bosta odigrana 20. in 23. marca 2025, čakajo dodatne kvalifikacije za obstanek v drugi najmočnejši druščini lige narodov. Namerili se bodo na enega izmed štirih kandidatov, ki so v skupinah lige C osvojili drugo mesto. To so po abecednem vrstnem redu Armenija, Bolgarija, Kosovo in Slovaška.

Slovenija se je letos pomerila tako z Armenijo kot tudi Bolgarijo. Pred začetkom Eura 2024, ki je srca slovenskih navijačev napolnil s srečo in ponosom, je v Stožicah najprej na pripravljalni tekmi premagala Armenijo z 2:1, zmagoviti zadetek je dosegel povratnik Josip Iličić, nato pa v generalki za Dansko remizirala z Bolgarijo (1:1).

Slovenija je na zadnji tekmi z Bolgarijo letos remizirala z 1:1, zadetek pa je dosegel Andraž Šporar. Foto: www.alesfevzer.com

Bolgari so v zadnjem desetletju le bleda senca nekdanje evropske nogometne velesile, ki je poskrbela za nepozaben podvig na SP 1994 v ZDA, ko je osvojila četrto mesto. Vseeno imajo s Slovenijo zelo dober izkupiček. Petih tekem niso niti enkrat izgubili, slovenske nogometaše pa premagali kar trikrat. Bolgarija je tako statistično gledano tekmec, s katerim ima Slovenija v zgodovini najslabše izkušnje.

Gliha še lani vodil Kosovo

Veliko boljše ima s Kosovom, s katerim se je dvakrat pomerila v ligi narodov leta 2020. Takrat še v eni izmed skupin lige C, v kateri je Kekova četa brez enega samcatega poraza osvojila prvo mesto, prehitela tudi neporaženo Grčijo, dvakrat pa se je merila tudi Kosovim. Državo, ki je zrasla na pogorišču nekdanje Jugoslavije, je pozneje v dveh različnih časovnih obdobjih vodil Primož Gliha.

Primož Gliha je vodil Kosovo v kvalifikacijah za Euro 2024, kjer je nasledil Francoza Alaina Giressa. Foto: Reuters

Nekdanji slovenski reprezentant, pozneje pa selektor izbrane vrste do 21 let, je vodil reprezentanco Kosova tudi v kvalifikacijah za Euro 2024, kjer ni dosegal slabih rezultatov. Če bi ples kroglic združil Slovenijo in Kosovo, bi selektor Matjaž Kek zagotovo rad slišal mnenje nekdanjega stanovskega kolega, ki pozna odlično izbrano vrsto Kosova, tako da bi bila lahko njegova opažanja v veliko korist Sloveniji, ki si spomladi ne sme privoščiti napake, če želi v ligi narodov še tretjič zapored nastopati v ligi B. Zdajšnji selektor Kosova je sicer Nemec Franco Foda, pred leti tudi selektor Avstrije.

Slovaki 11 mest pred Slovenci

Kar zadeva uvrstitev na svetovni jakostni lestvici, je izmed kandidatov za dvoboj v "play-offu" proti Sloveniji najvišje uvrščena Slovaška. Ta je na 41. mestu. Slovenija zaostaja 11 mest (52.), veliko nižje pa so Bolgarija (84.), Armenija (99.) in Kosovo (101.). Zanimivo je, da ima Slovenija sicer s Slovaško, z državo, s katero jo veže veliko podobnosti, kar povzroča ogromno težav zlasti tujim ljubiteljem nogometa, pozitivno razmerje. Osem tekme je le enkrat izgubila, zmagala pa trikrat.

Jude Bellingham je Anglijo rešil iz izgubljenega položaja proti Slovaški v osmini finala Eura 2024. Foto: Guliverimage

Slovaška je podobno kot Slovenija zaigrala letos na Euru 2024, kjer jo je od velikega uspeha, senzacionalne zmage nad Anglijo v osmini finala delilo le nekaj minut. Tri leve je v izgubljenem položaju z izjemnimi škarjicami v sodnikovem dodatku rešil Jude Bellingham, Slovaki pa so nato po podaljšku izpadli proti poznejšim finalistom. Slovaška je v skupini C1 zaostala le za Švedsko, na šestih tekmah pa zbrala 13 točk. Edini poraz je doživela na Švedskem (1:2).

Kako se je odrezala Slovenija proti kandidatom: Armenija

1 tekma: 1 zmaga - gol razlika 2:1 Bolgarija

5 tekem: 2 remija, 3 porazi – gol razlika 3:9 Kosovo

2 tekmi: 2 zmagi – gol razlika 3:1 Slovaška

8 tekem: 3 zmage, 4 remiji, 1 poraz – gol razlika 9:6 Učinek Slovenije proti kandidatom:

16 tekem: 6 zmag, 6 remijev, 4 porazi – gol razlika 17:17

Slovenska nogometna reprezentanca bo sodelovala do konca leta še na enem pomembnem žrebu, 13. decembra bo v Zürichu potekal ples kroglic kvalifikacijskih skupin za SP 2026.